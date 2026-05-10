Orticola a Milano: fiori rari, laboratori e il verde che unisce

Orticola 2026 trasforma i Giardini Indro Montanelli in un grande laboratorio verde: piante rare, workshop, progetti per il verde urbano e la Spagna come paese ospite

Orticola torna a colorare i viali dei Giardini Pubblici Indro Montanelli trasformando Milano in un palcoscenico dedicato al giardinaggio e alla cultura botanica. L’appuntamento si svolge dal 7 al 10 maggio 2026 e propone un mix di espositori, collezioni rare e attività pratiche pensate per appassionati e neofiti.

Questa edizione mette al centro l’idea che coltivare piante sia una fonte quotidiana di benessere, capace di migliorare l’umore e creare spazi rigeneranti in città.

La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Orticola di Lombardia ETS e mantiene una vocazione concreta: i proventi dei biglietti servono per la riqualificazione e la manutenzione delle aree verdi urbane di Milano. Chi partecipa può partecipare alla preview con i caratteristici cappelli fioriti nei colori dell’anno, scoprire piante appena arrivate dai vivaisti e confrontarsi con professionisti che selezionano con cura le proposte esposte.

Piante, collezioni e rarità in mostra

Il cuore dell’evento è la mostra-mercato, dove trovano spazio vivai nazionali e internazionali che presentano orchidee rare, bonsai, piante tropicali, e collezioni di succulente e cactus. Tra le novità più fotografate si segnala la The King’s Rose™, la rosa inglese presentata al RHS Chelsea Flower Show 2026 e dedicata a Re Carlo III, oltre all’omaggio floreale realizzato in memoria di Ornella Vanoni. Accanto a queste varietà spiccano sementi particolari – dall’anguria gialla al mais multicolor – pensate anche per l’orto domestico e il balcone.

Piante insolite e storie botaniche

Tra le curiosità presenti si trovano esemplari come la Dionaea muscipula “Regina di Cuori”, mutazioni naturali che affascinano per la loro unicità, e la felce arborea oggi nota come Sphaeropteris glauca (un tempo Cyathea contaminans) che racconta ecosistemi tropicali. Non mancano capolavori botanici come l’Acer pentaphyllum e l’orchidea cilena Chloraea bletioides, esempi di biodiversità che invitano a scoprire provenienze e tecniche colturali.

Laboratori, attività per famiglie e il Paese Ospite

Il programma include un ricco calendario di laboratori pratici: dal rinvaso delle aromatiche alla tecnica delle talee, dalla cura delle orchidee alla produzione di acqua profumata. I più piccoli possono partecipare a attività immersive dedicate alle api, creare musica con elementi naturali o cimentarsi in laboratori artistici. Molte proposte sono pensate per favorire l’accesso al giardinaggio anche ai principianti, con soluzioni semplici per chi desidera avviare un piccolo angolo verde.

La Spagna come riflessione sul paesaggio

Per Orticola 2026 il Paese Ospite è la Spagna, che porta un giardino temporaneo firmato dal paesaggista Fernando Martos e diverse proposte culturali. Tra workshop ispirati a Gaudí, Miró e Domínguez e un progetto in collaborazione con il Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la presenza spagnola esplora il rapporto tra identità, paesaggio e creatività. L’approccio sensoriale promosso in alcuni incontri permette di annusare, osservare e comporre piccoli mazzi come ricordo dell’esperienza.

Sostenibilità, biodiversità e FuoriOrticola

Un tema trasversale è la biodiversità: molti espositori propongono piante mellifere, soluzioni per mini stagni, casette per uccelli e pratiche per attrarre insetti utili. L’attenzione alla sostenibilità si traduce nella scelta di vivaisti attenti ai cicli naturali e in proposte per la produzione urbana di cibo, come funghi e germogli. Orticola continua inoltre il progetto FuoriOrticola, un mese di iniziative che trasforma la città in un percorso diffuso tra musei, ville storiche, boutique e floral designer, offrendo visite guidate e agevolazioni.

Tra gli appuntamenti speciali è prevista la consegna del Premio iO Donna a Franca Vittoria Bessi, e la presentazione della rosa dedicata a Ornella Vanoni, con la partecipazione dei familiari in un momento di condivisione. Per chi desidera partecipare: i biglietti vanno acquistati esclusivamente online sul sito ufficiale dell’evento; l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 16 anni. Orticola resta così una proposta che coniuga bellezza, conoscenza e azione concreta per il verde urbano.