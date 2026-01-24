Coop Lombardia e Nova Coop: Donazioni Importanti a Sostegno della Croce Rossa

Iniziative di solidarietà di Coop Lombardia e Nova Coop: supporto concreto per le famiglie in difficoltà.

Nel periodo natalizio del 2026, i soci delle cooperative Coop Lombardia e Nova Coop hanno dimostrato una profonda sensibilità verso le persone in difficoltà. Hanno partecipato a un’iniziativa che ha trasformato l’acquisto di dolci natalizi in un gesto di solidarietà concreta. Grazie a questa campagna, sono stati raccolti fondi significativi a favore della Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale Lombardia e Piemonte, per supportare famiglie in situazioni di vulnerabilità.

Dettagli dell’iniziativa

La campagna di solidarietà si è svolta dal 18 al 24. Ogni acquisto di panettone classico, panettone senza canditi o pandoro da un chilogrammo, effettuato nei punti vendita, ha contribuito a una raccolta fondi. In Lombardia, sono stati venduti ben 27.453 dolci, mentre in Piemonte, Nova Coop ha registrato 29.480 vendite. Questi risultati dimostrano la generosità dei soci e il potere che un semplice gesto può avere nel generare aiuto per chi ne ha più bisogno.

Un gesto che fa la differenza

La cooperativa ha deciso di destinare il valore complessivo della raccolta a un unico destinatario: il Comitato Regionale della Croce Rossa. Questo approccio ha garantito una distribuzione capillare e mirata degli aiuti, assicurando che le risorse raggiungessero le famiglie e le persone più fragili sul territorio.

I risultati concreti della campagna

Una parte immediata dell’iniziativa ha visto la consegna di 1.632 panettoni al Comitato lombardo della Croce Rossa, i quali sono stati distribuiti in tempo per le celebrazioni natalizie. Tuttavia, il contributo più significativo è rappresentato dai buoni spesa, per un valore complessivo di 103.284 euro da Coop Lombardia e 109.856 euro da Nova Coop, corrispondenti ai restanti dolci acquistati dai soci.

La gestione dei fondi e il loro utilizzo

I buoni spesa saranno impiegati dalla Croce Rossa per sostenere famiglie e individui in difficoltà economica. Questa operazione ha portato aiuti immediati e ha creato una rete di supporto duratura, promuovendo la solidarietà e l’attenzione verso le necessità delle comunità locali.

Un’alleanza per il futuro

Alfredo De Bellis, presidente di Coop Lombardia, ha evidenziato l’importanza di iniziative come questa. La partecipazione dei soci trasforma il semplice atto di acquisto in un aiuto concreto e misurabile. Il progetto ha coinvolto anche altre cooperative del Distretto Nord Ovest, come Coop Liguria e Nova Coop, portando a una donazione totale di 274.436 euro.

Carlo Ghisoni, direttore Politiche Sociali di Nova Coop, ha espresso gratitudine per la continua collaborazione tra la cooperativa e la Croce Rossa. Questa sinergia si rivela fondamentale per affrontare le sfide sociali e garantire che le risorse raggiungano chi ne ha bisogno.

Le iniziative promosse da Coop Lombardia e Nova Coop dimostrano come la comunità possa unirsi per supportare i più vulnerabili. Ogni acquisto si trasforma in un gesto di solidarietà e speranza. La campagna natalizia del 2026 rappresenta un esempio di come il consumo consapevole possa contribuire a un futuro migliore per tutti.