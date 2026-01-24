Il Terzo Forum Internazionale sul Turismo: Milano Ospita l’Evento Imperdibile del Settore

Il Terzo Forum Internazionale del Turismo: Valorizzazione delle Destinazioni Meno Conosciute Il Terzo Forum Internazionale del Turismo si dedica alla promozione e alla valorizzazione delle destinazioni meno conosciute, offrendo un'opportunità unica per scoprire gemme nascoste e esperienze autentiche. Attraverso dibattiti, workshop e presentazioni, il forum esplorerà strategie innovative per attrarre visitatori e sviluppare il potenziale turistico di queste località. Unisciti a noi per...

Nel 2026, il settore turistico in Italia ha registrato un incremento significativo, passando da 173 milioni a oltre 185 milioni di arrivi. Questo aumento ha coinvolto tanto le strutture alberghiere quanto quelle extra-alberghiere, con un particolare focus sulle seconde che hanno visto un’espansione notevole. È evidente che la crescita ha interessato sia i turisti italiani che quelli stranieri, confermando un trend positivo strutturale. Questi risultati sono stati al centro del terzo forum internazionale del turismo, un evento di due giorni che si è tenuto a Milano presso il Palazzo del Ghiaccio.

Il tema dell’undertourism

Il forum ha posto un accento particolare sul concetto di undertourism, un approccio che mira a riequilibrare i flussi turistici e a valorizzare le aree meno affollate. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, volto a garantire un turismo più sostenibile e distribuito equamente su tutto il territorio nazionale. In un videomessaggio, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato i progressi del sistema turistico italiano, evidenziando come l’Italia sia diventata la seconda nazione europea per numero di visitatori, superando la Francia.

Strategie del Governo per un turismo sostenibile

La strategia governativa è basata su due direttrici fondamentali: destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi turistici. Queste linee guida sono essenziali per promuovere un turismo attivo durante tutto l’anno e per incentivare la scoperta di destinazioni meno conosciute. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha evidenziato come la regione si sia adattata a questo fenomeno, specialmente in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Le Olimpiadi e l’impatto sul turismo

Le Olimpiadi di Milano-Cortina, previste per il 2026, sono attese con grande entusiasmo e si prevede un incremento delle presenze turistiche del 50% rispetto alla media. Questo evento rappresenta un’opportunità per il territorio, capace di attrarre milioni di visitatori sia dall’estero che da altre città italiane. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso l’intenzione di mantenere la tassa di soggiorno maggiorata anche dopo i giochi, ritenendo che ciò non costituirà un deterrente per i turisti.

Risultati e prospettive future

I risultati ottenuti fino ad ora sono molto incoraggianti e pongono l’Italia tra le mete più ambite a livello globale. Le strategie messe in atto possono delineare un futuro in cui il turismo non solo contribuisce all’economia ma promuove anche la cultura e il patrimonio delle aree meno visitate. La speranza è che, attraverso eventi come il forum, si possa stimolare un dialogo costruttivo tra le istituzioni e gli operatori del settore, per costruire un turismo sempre più integrato e responsabile.