Collegare Donne: Un Viaggio di Crescita e Amicizia nella Creazione di Reti

Unisciti all'iniziativa "Tessere Reti tra Donne" e scopri come costruire legami di amicizia e solidarietà. Partecipa a eventi, workshop e attività che promuovono l'empowerment femminile e il supporto reciproco. Connettiti con altre donne, condividi esperienze e crea una rete di sostegno che valorizza il talento e la forza femminile.

Nel cuore della comunità di Cesate, un’iniziativa sta prendendo forma: Tessere reti tra donne. Questo progetto, avviato da esperti in psicologia e sociologia, ha come obiettivo fondamentale quello di costruire una rete di supporto tra donne, promuovendo fiducia, vicinanza e solidarietà. Gli incontri, che si svolgeranno presso la biblioteca di via Piave fino a fine febbraio, sono aperti a tutte le donne e sono completamente gratuiti.

Un calendario di eventi per la comunità

La programmazione di Tessere reti tra donne offre una varietà di eventi, pensati come occasioni per favorire la comunicazione e la socializzazione. Sabato 31 gennaio, alle 10.30, si terrà un laboratorio di arteterapia, un’opportunità per esprimere la propria creatività e condividere esperienze. Inoltre, il 13 e il 27 febbraio, alle 20.30, ci saranno due incontri intitolati Parole in cerchio, dove le partecipanti potranno discutere su temi di attualità, progetti di vita e molto altro.

Un progetto in espansione

Il progetto, che ha preso il via in autunno nell’ambito del bando Ri-Generare Legami dell’azienda consortile Comuni Insieme, sta già raccogliendo consensi non solo a Cesate, ma si sta estendendo anche ad altri comuni della provincia di Milano. La finalità di questa iniziativa è quella di costruire nel tempo una rete di supporto, dove le donne possono diventare amiche attraverso esperienze condivise.

Attività conviviali e creative

Oltre agli incontri di discussione e ai laboratori creativi, il progetto include momenti conviviali che favoriscono la creazione di legami tra le partecipanti. Le attività di cucina e le creazioni artistiche di gruppo sono solo alcune delle iniziative pensate per stimolare l’amicizia e la conoscenza reciproca. È importante sottolineare che la partecipazione non è obbligatoria per tutti gli appuntamenti, ma è fortemente consigliata per chi desidera approfondire i legami e approfittare delle varie opportunità di crescita personale.

Informazioni e contatti

Per ulteriori dettagli sull’iniziativa e per avere accesso al calendario completo degli eventi, le interessate possono contattare la segreteria della biblioteca di Cesate. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per tutte le donne che desiderano entrare in contatto con altre, condividere esperienze e crescere insieme, creando una rete di supporto che possa perdurare nel tempo.