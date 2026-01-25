Ragazzo di 15 anni accoltella due coetanei in metropolitana e minaccia i passeggeri di un autobus

Un giovane di 15 anni ha generato panico a Milano accoltellando due coetanei e minacciando i passeggeri su un autobus. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra la comunità e le autorità locali, evidenziando la necessità di affrontare il problema della violenza giovanile nella città.

Il 23 gennaio ha visto un grave episodio di violenza a Milano, dove un ragazzo di 15 anni ha aggredito due coetanei, ferendoli con un’arma da taglio. L’evento si è svolto prima in una metropolitana e poi a bordo di un autobus urbano, creando sconcerto tra i passeggeri e le forze dell’ordine.

L’intervento dei carabinieri è avvenuto poco prima delle 21.30, dopo che il 118 è stato allertato per due feriti nella stazione di Lambrate. I ragazzi aggrediti, entrambi minorenni, avevano riportato lesioni alle gambe, e i medici hanno previsto per loro una prognosi superiore ai 45 giorni.

L’aggressione in metropolitana

Secondo quanto riportato, il conflitto tra i tre ragazzi sarebbe iniziato mentre si trovavano a bordo di un convoglio della linea M2. La lite è scoppiata alla fermata di Cadorna e si è protratta fino a Lambrate, dove il quindicenne ha estratto una roncola con una lama di 21 centimetri, colpendo i suoi coetanei in modo repentino e violento.

Dopo l’aggressione, il giovane ha cercato di dileguarsi, rimuovendo il giubbotto per nascondere la sua identità e rifugiandosi su un autobus. Qui, non contento, ha minacciato i passeggeri mostrando l’arma, generando ulteriore paura e confusione tra gli utenti del mezzo.

Intervento delle forze dell’ordine

I carabinieri, allertati da una segnalazione, sono riusciti a localizzare l’autobus sul quale il giovane si era allontanato. Una volta a bordo, hanno proceduto all’arresto del quindicenne, recuperando la roncola abbandonata sul mezzo. Questo intervento ha dimostrato l’efficienza delle forze dell’ordine nel gestire situazioni di emergenza e nel prevenire ulteriori incidenti.

Conseguenze e reazioni

Le vittime dell’aggressione sono state immediatamente trasportate in ospedale: uno al Fatebenefratelli di Milano, l’altro alla Multimedica di Sesto San Giovanni. Le loro condizioni, inizialmente critiche, hanno richiesto un lungo periodo di recupero, con lesioni che richiederanno più di 45 giorni per guarire completamente.

Il 15enne, dopo l’arresto, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di un’udienza di convalida. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei mezzi pubblici e sulla gestione della violenza tra giovani a Milano, una città normalmente considerata sicura.

Il caso ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato reazioni da parte di genitori, educatori e utenti dei mezzi pubblici, tutti preoccupati per il crescente numero di atti di violenza tra i ragazzi. È un campanello d’allarme che richiede un intervento serio da parte delle istituzioni per prevenire simili eventi in futuro.

Ciò che è accaduto a Milano rappresenta un triste promemoria di quanto la violenza possa manifestarsi anche in contesti inaspettati e di come sia fondamentale lavorare insieme per garantire un ambiente più sicuro per tutti, specialmente per i giovani.