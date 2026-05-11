Comitato Futuro Nazionale a Magenta e Corbetta: nuova presenza territoriale

Futuro Nazionale apre un Comitato costituente a Magenta e Corbetta guidato da Franco Cepparulo: priorità su regole, lavoro, sicurezza e rilancio del commercio locale

Il panorama politico locale si arricchisce con l’approdo di Futuro Nazionale a Magenta e Corbetta. A presentare l’iniziativa è stato il referente locale Franco Cepparulo, già attivo in precedenza con Fratelli d’Italia a Magenta, che assumerà il coordinamento delle attività e dei rapporti con gli altri responsabili territoriali.

Il progetto nasce come un tentativo di proporre un’alternativa per chi, sul territorio, ha avvertito un vuoto di rappresentanza da parte degli schieramenti tradizionali.

La struttura che prende il via è denominata Comitato costituente 734 Magenta e Corbetta di Futuro Nazionale-Vannacci, un organismo pensato per interfacciarsi con cittadini, associazioni e operatori economici. Il comitato si prepara inoltre a partecipare al congresso nazionale fissato per il 13 e 14 giugno a Roma, momento che assume valore organizzativo e simbolico per la neonata realtà politica. Sul piano territoriale il coordinamento coinvolge già aree limitrofe come Marcallo con Casone e Mesero, con l’obiettivo di un rapido ampliamento della presenza.

Obiettivi dichiarati e proposta politica

Il comitato si propone come spazio di confronto e di proposta, rivolgendosi a cittadini e realtà produttive che cercano risposte concrete. Al centro del programma vengono posti il rispetto delle regole, la difesa del lavoro e la vivibilità dei centri urbani. Con vivibilità si intende l’insieme di condizioni che rendono la vita cittadina sicura, funzionale e attrattiva per famiglie e imprese, mentre con difesa del lavoro si richiama l’importanza di politiche di tutela per occupazione e attività economiche locali. Questo posizionamento vuole rappresentare una risposta a una domanda di ordine e sostegno economico sul territorio.

Sicurezza urbana e legalità

Tra le priorità dichiarate figura la sicurezza urbana, considerata condizione essenziale per la libertà individuale e per lo svolgimento delle attività economiche. Con sicurezza urbana il comitato intende promuovere interventi concreti per migliorare il controllo del territorio, la prevenzione dei reati e la percezione di sicurezza dei residenti. Accanto a questo impegno si pone la legalità come principio fondante: il rispetto delle norme viene presentato non solo come valore etico, ma come base per una comunità responsabile e attrattiva per gli investimenti locali.

Sostegno al commercio e tessuto produttivo

Un altro asse operativo è il rafforzamento del commercio locale, definito elemento centrale per l’identità e la coesione sociale di Magenta e Corbetta. Il comitato intende mettere al centro misure e iniziative di supporto agli esercenti e alle piccole imprese, con l’obiettivo di favorire la ripresa economica e la valorizzazione del territorio. Le proposte possono spaziare da azioni di promozione commerciale a interventi per semplificare le attività amministrative, mantenendo sempre il dialogo con le associazioni di categoria e gli operatori locali.

Organizzazione sul territorio e prospettive

Dal punto di vista organizzativo la neonata struttura punterà su una rete capillare che collega Magenta e Corbetta ai comuni vicini, coordinando gli sforzi con i responsabili locali già presenti. Il referente Cepparulo ha annunciato un percorso di ascolto e di partecipazione aperto a tutti coloro che vogliono contribuire con proposte concrete. L’orizzonte operativo include la volontà di consolidare la presenza civica e di costruire una piattaforma programmatica capace di incidere nel dibattito pubblico locale, a partire dalle questioni quotidiane che riguardano la sicurezza, il lavoro e i servizi.

Verso le elezioni politiche e amministrative 2027

Il Comitato guarda inoltre con attenzione alle prossime scadenze istituzionali, in particolare alle elezioni politiche e amministrative 2027, con l’intento di contribuire alla definizione di proposte e all’organizzazione di una candidatura e di iniziative locali coerenti con i valori annunciati. La strategia dichiarata è quella di rafforzare il protagonismo locale, lavorando su progetti concreti che possano tradursi in politiche efficaci sul territorio, mantenendo al contempo un confronto aperto con i cittadini e le associazioni.

Partecipazione e prime iniziative pubbliche

Il Comitato costituente ha ribadito l’impegno a promuovere momenti di incontro con la cittadinanza e con le realtà associative del territorio: nelle prossime settimane verranno comunicate le prime iniziative pubbliche, gli appuntamenti e gli incontri volti ad ascoltare e raccogliere idee. L’intento dichiarato è costruire una presenza radicata che non si limiti alla fase di lancio, ma sviluppi un percorso continuativo di proposta politica, intervento sul territorio e monitoraggio delle criticità locali.