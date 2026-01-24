Rapporto sulle Operazioni della Polizia Locale a Corsico: Risultati e Attività Recenti

Le recenti operazioni della Polizia Locale di Corsico hanno portato all'emissione di sette denunce e a un significativo numero di sanzioni negli ultimi giorni.

Negli ultimi giorni, la polizia locale di Corsico ha intensificato le operazioni di controllo sul territorio. Queste attività hanno portato a risultati significativi in termini di sicurezza e ordine pubblico. Durante le operazioni, sono state emesse sette denunce e diverse sanzioni per comportamenti illeciti e violazioni delle normative.

Interventi significativi e denunce

Tra le operazioni più rilevanti, gli agenti hanno riscontrato due automobili in divieto di sosta in via Monti, che ostruivano il passaggio. I conducenti, identificati come due uomini privi di permesso di soggiorno, sono stati denunciati dopo gli accertamenti di rito. Questo intervento ha dimostrato l’attenzione della polizia locale nel garantire il regolare fluire del traffico e la sicurezza stradale.

Disturbo della quiete pubblica

Un altro episodio si è verificato in via Salma, dove gli agenti, rispondendo a una segnalazione da parte di un cittadino, hanno trovato due uomini di 38 e 39 anni in stato di ebbrezza. Questi individui, residenti in comuni limitrofi, stavano creando disturbo e si sono rifiutati di fornire le loro generalità. Dopo essere stati accompagnati in Comando, sono stati identificati e denunciati per ubriachezza molesta.

Occupazione abusiva e indagini in corso

Un altro intervento significativo è avvenuto presso l’ex fabbrica Pozzi, dove la polizia, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico, ha effettuato un sopralluogo. Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti due uomini, di 25 e 42 anni, che si erano accampati all’interno della struttura con tende. Entrambi sono stati denunciati per occupazione abusiva e per soggiorno irregolare, essendo privi di documenti identificativi.

Incidente stradale e ricerca del responsabile

Un episodio preoccupante ha avuto luogo in viale Liberazione, dove una pattuglia ha trovato un pedone ferito a terra vicino alle strisce pedonali. Dopo aver accertato che le ferite non erano gravi e che i soccorsi erano in arrivo, gli agenti hanno avviato un’indagine sull’incidente. Testimoni hanno riportato che il conducente dell’auto coinvolta si era allontanato dal luogo dell’incidente. Grazie a indagini approfondite, gli agenti sono riusciti a identificare il pirata della strada, un uomo di 48 anni che guidava l’auto di un familiare.

Il soggetto è stato portato in Comando e, oltre all’identificazione, gli è stata ritirata la patente. Dovrà affrontare accuse di omissione di soccorso, poiché non ha prestato aiuto al pedone investito, oltre a sanzioni amministrative per aver causato l’incidente.

Apprezzamenti e futuri interventi

L’assessore alla sicurezza, Stefano Salcuni, ha espresso gratitudine nei confronti del Comando di polizia locale per il lavoro svolto. Nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di continuare a investire in assunzioni e nella dotazione di strumenti adeguati per gli agenti, evidenziando che il mese scorso sono stati assunti sei nuovi agenti. Questo investimento mira a rafforzare ulteriormente la presenza e l’efficacia del Comando sul territorio.

La comunità di Corsico può contare su un corpo di polizia attento e reattivo, sempre pronto a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. Le recenti operazioni dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel mantenere alto il livello di sicurezza e nell’affrontare le situazioni di emergenza con prontezza e professionalità.