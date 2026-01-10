Sparatoria in centro città: ultime notizie sui feriti

Due feriti gravi in una sparatoria nel centro di Milano: ecco cosa sappiamo.

Milano – Due persone sono state gravemente ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera, 9 gennaio 2026, intorno alle 21:30, in piazza Duomo. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono state colpite da colpi di arma da fuoco durante una lite tra due gruppi.

Testimoni sul posto riferiscono di aver udito almeno cinque colpi. La polizia è intervenuta immediatamente, bloccando l’area e avviando le indagini. Un portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato: “Stiamo raccogliendo testimonianze e visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza”.

Aggiornamento ore 10:30 – Le vittime sono state trasportate d’urgenza all’ospedale San Raffaele. Non sono stati forniti dettagli sulle loro condizioni, ma fonti mediche hanno confermato che sono in gravi condizioni.

La sparatoria ha generato panico tra i passanti, con molte persone che si sono rifugiate nei negozi circostanti. La polizia ha intensificato i controlli nella zona e non si esclude che ci possano essere ulteriori arresti.

Fonte: Protezione Civile e forze dell’ordine.