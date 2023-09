Nuovo sciopero di riders a Milano nel tentativo di ottenere migliori condizioni di lavoro

Nella vivace città di Milano, mercoledì pomeriggio è andato in scena un’importante sciopero dei rider, la forza lavoro che è diventata un pilastro fondamentale nell’industria delle consegne. Questi coraggiosi lavoratori non sono scesi in strada per effettuare consegne, ma per difendere i loro diritti. L’evento ha seguito un’assemblea nella zona di Martesana ed è stato organizzato dal sindacato Usb, con l’obiettivo di esprimere il loro dissenso e la loro frustrazione.

L’Impatto della Chiusura di Uber e il Taglio delle Tariffe

Uno dei motivi principali di questa protesta è stato il repentino annuncio di chiusura da parte di Uber, che ha colpito duramente circa 8.000 rider che si sono improvvisamente trovati senza lavoro. Questa decisione ha lasciato questi lavoratori senza alcuna forma di tutela sociale. Inoltre, i rider hanno dovuto affrontare una significativa riduzione della tariffa base per ogni consegna effettuata tramite Glovo, portando il compenso a soli 1,12 euro per ordine. Questo drastico calo ha reso le già difficili condizioni di lavoro ancora più precarie.

La Determinazione dei Rider

I rider, tuttavia, non si sono arresi e hanno deciso di alzare la testa. Dopo gli scioperi spontanei del weekend, stanno organizzando una serie di lotte per difendere i loro diritti. L’obiettivo principale è l’applicazione del giusto contratto per tutte le aziende di consegna, indipendentemente dalla loro dimensione. Questo contratto dovrebbe essere il contratto collettivo nazionale della logistica, e non dovrebbe contenere alcuna disposizione che possa peggiorare le loro condizioni.

Pronti a Combattere per i Diritti dei Lavoratori

Il sindacato Usb ha dichiarato chiaramente che i rider sono disposti a lottare sia nelle piazze che nei tribunali per garantire il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori del settore delle consegne. Questa protesta è solo l’inizio di un autunno di lotte che mira a portare cambiamenti significativi nel settore delle consegne a Milano e in tutta Italia. È un chiaro messaggio alle multinazionali del settore delle consegne che i lavoratori non accetteranno condizioni di lavoro ingiuste e sfruttamento.

Lo sciopero dei rider a Milano è un segno di determinazione e solidarietà tra i lavoratori, con l’obiettivo di migliorare le loro condizioni e garantire i loro diritti fondamentali. Questo evento sta attirando l’attenzione su una questione cruciale nel mondo del lavoro contemporaneo e potrebbe portare a cambiamenti significativi nel settore delle consegne.