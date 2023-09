Nuovi divieti e orari per i locali con l'ordinanza dehors Milano

L’Ordinanza Dehors Milano è stata emessa per regolamentare la vivace scena notturna della città. Questa ordinanza riguarda specificamente le strade di via Melzo e via Lazzaretto, con l’obiettivo di preservare la tranquillità dei residenti e garantire la sicurezza pubblica durante le ore notturne.

Limitazioni nell’Ordinanza Dehors Milano

L’ordinanza prevede il divieto totale di vendita di cibi e bevande da asporto dalle 00:00 alle 6:00, insieme al divieto assoluto di utilizzo dei dehors durante lo stesso periodo.

Periodo di Ascolto Fino al 30 Settembre

Tuttavia, questa normativa non è ancora in vigore e rimarrà in fase di ascolto fino al 30 settembre. Durante questo periodo, i gestori dei locali situati in queste strade potranno presentare le loro osservazioni e preoccupazioni al Comune di Milano attraverso l’indirizzo e-mail appositamente creato (pl.areapresidiodelterritorio@postacert.comune.comune.milano.it).

Nuovo Regolamento nel 2024

Inoltre, è prevista l’introduzione di un nuovo regolamento nel 2024 per disciplinare la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, oltre a un aggiornamento delle norme di polizia urbana. Queste iniziative mirano a fornire linee guida chiare per una convivenza armoniosa tra le attività notturne molto frequentate e i residenti, rispettando al contempo la sicurezza pubblica, la viabilità e le esigenze dei servizi di emergenza.

L’Equilibrio tra Interessi

L’assessore alla sicurezza, Marco Granelli, ha sottolineato che l’obiettivo non è penalizzare il divertimento o le attività imprenditoriali, ma piuttosto garantire il riposo dei residenti e la sicurezza generale nella fruizione degli spazi pubblici. Questo sforzo mira a trovare un equilibrio tra interessi apparentemente inconciliabili e divergenti, aprendo la porta al dialogo e all’armonia tra tutte le parti coinvolte. Come precedentemente annunciato dal Sindaco Sala, l’uso eccessivo dei dehors dopo mezzanotte è stato oggetto di discussione, con l’obiettivo di ristabilire un equilibrio nella vita notturna della città.