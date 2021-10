Cadono calcinacci in Galleria Vittorio Emanuele II: nessun ferito

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 6: alcuni calcinacci si sono staccati da un fregio, fortunatamente senza conseguenze sui passanti.

Nel pomeriggio di mercoledì 6 ottobre 2021, dopo le ore 17:30 sono caduti calcinacci all’interno della Galleria Vittorio Emanuele, a Milano.

Calcinacci in Galleria a Milano: nessun ferito

Improvvisamente si sono staccati frammenti di un fregio, precipitando sul pavè e allarmando i passanti.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale, i quali, dopo aver messo in sicurezza cittadini e turisti, hanno potuto effettuare i rilievi. In attesa di un sopralluogo tecnico, sono stati transennati circa venti metri quadri.

Calcinacci in Galleria a Milano: non è la prima volta

Il 30 marzo scorso, in piazza Duomo all’angolo con via Mazzini erano caduti frammenti di pietre inaspettatamente.

La polizia era rimasta sul posto per ore, al fine di presidiare l’area e indirizzare i passanti verso la piazza, evitando il porticato.

Calcinacci in Galleria a Milano: il piano di restauro

Gli episodi non finiscono qui: era il 27 ottobre 2012, quando sotto il portico all’angolo con via Ugo Foscolo erano caduti svariati calcinacci. Dal soffitto erano precipitati fregi e capitelli di marmo. Nello stesso anno, il 26 novembre e il 10 dicembre si verificarono altri crolli, pertanto la Giunta di Palazzo Marino effettuò un piano di ispezioni e controlli su tutte le parti della Galleria.

Nonostante il piano di restauro prevedesse una somma pari a 9,5 milioni di euro, i fenomeni non sono ancora cessati.

