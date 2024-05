Milano, dove mangiare il Wagyu: i consigli

Il Wagyu è una carne molto tenera e dal sapore inconfondibile. Deriva dal giappone, ma è ammirata da tutto il mondo. A Milano è possibile mangiare questa prelibatezza in alcuni ristoranti. In questo articolo, andremo a scoprire tre dei migliori ristoranti della città dove è possibile gustarla: Yazawa BBQ Restaurant, Varrone e Kobe Ristorante.

Dove mangiare il Wagyu a Milano: i ristoranti consigliati

Yazawa BBQ Restaurant

Yazawa BBQ Restaurant porta sulle tavole dei clienti la tradizione giapponese. Si trova nel quartiere di Brera. Da Yazawa, gli è possibile assaggiare la tanto amata carne, protagonista di quest’articolo: la carne di manzo Wagyu Kuroge. Lo chef Noikura è in grado di cucinarla alla perfezione sulla griglia. E’ in grado di renderla gustosa per qualsiasi palato.

Oltre a ciò, Yazawa dispone anche un reparto di saké, una selezione di vini e un’ampia scelta di whisky giapponesi.

Varrone

Varrone celebra le migliori carni provenienti da tutto il mondo. La protagonista di questo locale e senza dubbio la griglia, la quale viene alimentata dal legno di quercia che danno vita al fuoco. Il ristorante è nato dalla passione di Massimo Minutelli, ispirato dall’Asador Etxebarri in Spagna.

Kobe Ristorante

Si trova a pochi passi dal centro di Milano. Il Kobe Ristorante è molto rinomato per la cucina giapponese. Oltre al classico sushi e sashimi, il menu diversi caldi piatti, preparati con ingredienti freschi e di qualità.