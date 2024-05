Migliori cocktail bar in Porta Venezia: i locali consigliati

Porta Venezia, oltre ad essere un luogo ricco di cultura e storia, riesce a fondere tradizione e modernità. Infatti, percorrendo le sue strade e possibile trovare dei bar dove si possono assaggiare i migliori cocktail di Milano. In quest’articolo scopriremo due dei migliori cocktail bar situati a Porta Venezia. Parleremo di Casa Mia Cocktail Bar e Orange Spritz Bar.

Migliori cocktail bar in Porta Venezia

Casa Mia Cocktail Bar: tra eleganza e comodità

Casa Mia Cocktail Bar riesce a mixare l’eleganza al comfort. Si trova ad un angolo di Porta Venezia e offre una vasta scelta sui cocktail, che si dimostrano innovativi. E’ possibile accompagnare questi drink con un menù da bistrot. Inoltre, è un locale molto accessibile per i portafogli di tutti. La fascia di prezzo varia da 7 a 19 euro. Casa Mia, quindi, è il luogo perfetto se si vuole gustare un buon drink, anche ad un basso costo.

Orange Spritz Bar: un viaggio nel passato

Se stai cercando un’esperienza da poter ricordare con piacere, Orange Spritz Bar è il posto che far per te. Si trova in via A. Tadino 4, e questo locale non solo offre diversi tipi di cocktail, ma riesce ad immergerti in un’atmosfera che ti permetterà di viaggiare nel passato, tornando agli anni ’80. Questo locale è stato descritto da Vanity Fair come un luogo unico sia per la vasta scelta sui drink che per l’atmosfera.