Guida ai migliori locali milanesi per gli appassionati del buon cibo e della lettura.

Nonostante Calvino definisse la letteratura come una “roba meno essenziale del cibo“, da qualche anno, soprattutto a Milano, si stanno sperimentando formule per unire due fra i piaceri a cui l’umanità non ha mai saputo resistere: leggere e mangiare.

Sperimentare una nuova formula: l’idea di Feltrinelli

Feltrinelli, con il suo bistrot “Red“, è stata fra i primi a sperimentare la nuova formula che combina la cultura e la cucina. Il nome del locale è emblematico e ne sintetizza la filosofia: “Read and drink“, infatti, incastonati fra gli scaffali dei libri si trovano tavoli dove è possibile sedersi per pranzare, cenare o fare aperitivo. L’esempio di Feltrinelli ha ispirato molte altre librerie, soprattutto fra quelle indipendenti, dando vita a locali imperdibili!

Colibrì

Forse stimolato dall’aria universitaria della Statale, sulla quale si affaccia, questo locale è ottimo per una pausa caffè, per un pranzo veloce o anche solo per scambiarsi libri con sconosciuti, tramite la pratica del “bookcrossing“. L’ulteriore chicca del locale è il pianoforte messo a disposizione di chiunque voglia rallegrare l’ambiente!

Libreria Verso

A detta dei clienti l’atmosfera che si respira alla Libreria Verso, in Corso di Porta Ticinese, è irripetibile: sentendoti accolto come nel salotto di casa tua puoi comprare il titolo che per tempo è stato nella tua Wishlist e nel mentre goderti al tavolo un bel bicchiere di vino. un’esperienza da non perdere!

Librosteria

Il menù ricco e economico acquista un valore aggiunto quando si unisce con un catalogo ben fornito che va dai romanzi ai saggi, passando per i manuali d’arte. Se poi fra una portata e l’altra si desidera anche liberare i propri scaffali, la Librosteria offre la possibilità di vendere libri per permettere loro di vivere nuovamente.

Lapsus

Locale che si autodefinisce come “un posto dove scambiarsi idee, consigli e qualche sorriso”, Lapsus è la libreria-caffetteria che vanta una proposta interamente biolagica e a filiera corta, perfetta per gli amanti della natura, oltre che della lettura.