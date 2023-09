Bar e ristoranti: le nuove aperture di settembre 2023

Tra le nuove aperture a settembre 2023, ci saranno alcuni bar e ristoranti che promettono di offrire esperienze culinarie uniche

Milano è una città in continua evoluzione, con nuovi locali che aprono regolarmente e alzano il livello della qualità gastronomica. Dopo le vacanze estive, è tempo di scoprire le novità per la seconda metà dell’anno.

Tra le nuove aperture a settembre 2023, c’è Silvano, una vineria bistrot nel quartiere di NoLo, che offre un’atmosfera retrò e una vasta selezione di vini naturali. Loste cafè ha aperto il suo secondo locale nel nuovissimo Certosa District, con una bakery di ispirazione nordica, piatti salati e una buona scelta di vini naturali. Claudio Sadler ha inaugurato un rooftop al settimo piano di Casa Baglioni Milano, nel cuore di Brera, dove è possibile gustare i suoi piatti iconici insieme ai cocktail dell’aperitivo italiano. I Mirador è il nuovo rooftop dell’hotel 21 House of Stories Navigli, con due terrazze e una piscina, perfetto per fare l’aperitivo, cenare o gustare un cocktail ammirando la vista panoramica di Milano. NON la solita vineria è un nuovo locale tra Crocetta e Porta Romana, che offre taglieri di salumi e formaggi, piccoli piatti, prodotti locali, cocktail e vino. Scighera, una trattoria pop in zona Sant’Agostino, si ispira alla nebbia tipica del territorio milanese e offre anche vino in lattina per una maggiore sostenibilità. Crosta, la famosa panetteria-pizzeria, aprirà il suo terzo locale in via San Gregorio, sempre in Porta Venezia. Infine, Lafa nel Certosa District è un nuovo locale dedicato alla cucina araba e mediorientale, con un’ampia scelta di piatti vegetariani e una selezione di vini naturali. Milano continua a sorprendere con le sue nuove aperture che promettono esperienze gastronomiche sempre più interessanti.