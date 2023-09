Nori Way: tutto sul nuovo locale di Milano dove mangiare sushi vegano

Un rapporto pubblicato da Eurispes nel 2022 ha rivelato che in Italia sta crescendo la tendenza a consumare proteine di origine vegetale.

Un rapporto pubblicato da Eurispes nel 2022 ha rivelato che in Italia sta crescendo la tendenza a consumare proteine di origine vegetale. In questo contesto, il ristorante Nori Way si distingue per offrire una proposta culinaria unica: il sushi vegano. Fondato nel 2022 a Milano da Roman Touliganov e i soci di Radicetonda, Nori Way è un luogo dove gustare deliziosi piatti di sushi senza ingredienti di origine animale.

Nori Way: il ristorante che unisce gusto e sostenibilità

Nori Way è un ristorante che si impegna a coniugare il gusto con la sostenibilità. Utilizzando ingredienti di qualità e provenienti da filiere corti, offre una cucina vegana innovativa e gustosa. La sua proposta culinaria unica rappresenta un’opzione ideale per coloro che desiderano mangiare in modo etico e sostenibile.

Il sushi vegano: una tendenza alimentare in crescita in Italia

Il sushi vegano sta diventando sempre più popolare in Italia, rispecchiando una tendenza alimentare in crescita nel paese. Sempre più persone scelgono di adottare uno stile di vita vegano o ridurre il consumo di carne, optando per alternative a base vegetale come il sushi vegano.

Il menu di Nori Way: un viaggio culinario tra sapori innovativi e ingredienti di qualità

Il menu di Nori Way offre un viaggio culinario unico, dove sapori innovativi si incontrano con ingredienti di alta qualità. Dai tacos di mais e pomodoro con mango e avocado ai nigiri di melanzane e tofu affumicato, ogni piatto è preparato con cura per soddisfare i palati più esigenti.

Nori Way si conferma come un punto di riferimento per chi desidera sperimentare il sushi vegano in Italia. Con la sua proposta culinaria innovativa e sostenibile, il ristorante si distingue nel panorama gastronomico, offrendo un’esperienza culinaria unica che soddisfa i gusti più raffinati.