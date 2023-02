Il primo hamburger a base di farina di grillo si potrà mangiare a Milano.Dove?

Hamburger di grillo a Milano: dove si può mangiare?

A Milano arriva la novità,il Grillo Cheeseburger cioè il primo panino realizzato con la farina di grillo,il cui uso è stato recentemente approvato dall’Unione Europea.

Questa nuova ricetta è stata promossa da Pane e Trita, la catena di burger che si trova in via Muratori, in zona Porta Romana. Cosa troviamo all’interno del Grillo Cheeseburger?

Hamburger di grillo a Milano: gli ingredienti del Grillo Cheeseburger

Questo panino nasce dalla collaborazione tra Pane e Trita e Soul-k, una food tech company italiana che si occupa della produzione di ingredienti per la ristorazione testando delle nuove tipologie di proteine.

Il Grillo Cheeseburger è composto da un bun verde artigianale,humbuerger con polvere di grillo,scamorza,cavolo viola,patata americana crispy e salsa Pane e Trita. L’hamburger è molto proteico e oltre alla farina di grillo troviamo altri ingredienti come patate,pane grattuggiato,fagioli cannellini,olio di girasole,acqua,estratto di malto d’orzo e sale.