A Milano ci sono tanti ristoranti cinesi che offrono il servizio delivery. Quali sono i migliori?

Milano è la città italiana più internazionale tra tutte anche in fatto di cucina. Proprio per questo motivo non mancano di certo locali che offrono il meglio della cucina cinese. Tra questi ci sono anche ristoranti che hanno il servizio di delivery che permette a tutti di godersi i piatti direttamente a casa.

Quali sono i migliori di Milano?

Ristoranti cinesi Delivery a Milano: la cucina cinese

La cucina cinese è caratterizzata dalla presenza dei cereali in ogni pasto. Tra gli alimenti principali troviamo soprattutto il riso ma anche i noodles. Le proteine sono carne, in particolare il pollame ma anche pesce. Il must have per gustarsi una pietanza cinese sono le bacchette che accompagnano il cibo alla nostra bocca. Ci sono tantissime ricette ma alcuni piatti vengono particolarmente apprezzati.

Quali? Il riso alla cantonese,ravioli al vapore o alla griglia, pollo alle mandorle, noodles in brodo e anatra alla pechinese. La città di Milano è ricca di ristoranti cinesi che permettono di mangiare i loro piatti direttamente a casa. Ma quali sono i migliori delivery?

Ristoranti cinesi Delivery a Milano: i migliori da provare direttamente a casa

Bon Wei

Il ristornate Bon Wei consegna i piatti tramite Mymenu e Deliveroo.

Delicious Bao Bing

Gli ordini possono essere effettuati su l’app di Glovo e Deliveroo che li consegneranno direttamente a casa.

Mao

Mao consegna tramite Deliveroo e Just Eat.

AJI Oriental Take away and Delivery

Aji Oriental Take Away and Delivery offre un proprio servizio delivery che copre una certa area della città di Milano.

Lo’s

Lo’s si appoggia a diverse aziende di delivery come Glovo, Deliveroo, Uber Eats.