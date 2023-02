A Milano ci sono diverse hamburgerie che hanno il servizio delivery e che ci permettono quindi di gustare i burger a casa. Quali sono le migliori?

Hamburgerie Delivery a Milano: l’hamburger

L’hamburger è un panino farcito che ha origini americane. La sua forma è tonda ed è composto da un soffice bun(panino dolce), dall’hamburger e da vari condimenti o salse.

Solitamente all’interno di questi panini si trovano: formaggio,lattuga,pomodori,bacon,cipolla,ketchup,maionese p senape. Esistono infinite versioni di hamburger come per esempio quello veggie o vegetariano che si adattano ad ogni tipologia di alimentazione. Il contorno perfetto per ogni hamburger sono le patatine fritte a cui non si può rinunciare.

Hamburgerie Delivery a Milano: i migliori hamburger da provare a casa

L’hamburger rappresenta un po’ il pasto sfizioso che ci si vuole concedere ogni tanto, per concedersi un peccato di gola.

Proprio per questo motivo è doveroso ordinarlo d’asporto e gustarselo sul divano in compagnia di un’avvincente serie televisiva. A Milano ci sono diverse hamburgerie che offrono il servizio di delivery direttamente a casa. Quali sono questi locali?

Al Mercato Steaks and Burgers

Il concept di questo locale è caratterizzato dall’influenza franco-americana che interessa sia il design degli interni che la cucina. La carne è la protagonista in assoluto ma troviamo anche una serie di hamburger gourmet da non perdere.

Ci sono anche delle versioni veggie. Vengono consegnati attraverso UberEats e Just Eat.

Flower Burger

Flower Burger possiede questo nome proprio perchè i suoi hamburger sembrano dei fiori colorati. A tal proposito vengono aggiunti dei coloranti nell’impasto tutti di derivazione naturale. I burger sono vegani e vengono realizzati con diversi ingredienti vegetali. Ha il servizio delivery infatti vengono consegnati tramite Deliveroo, Just Eat, Glovo.

La Tasteria Gourmet

La Tasteria Gourmet propone diversi tipi di burger anche in chiave rivisitata.

Qui troviamo non solo il classico panino con la carne ma anche con il pesce e altri ingradienti di altissima qualità. I loro hamburger arrivano a casa con Just Eat.

Five Guys

Five Guys è l’istituzione americana in fatto di fast food. In Italia è presente solo a Milano. Si possono assemblare gli hamburger a proprio piacimento e le patatine vengono tagliate fresche e cotte sul momento. Si possono gustare anche a casa e vengono consegnati attraverso Deliveroo.