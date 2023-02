Il lunedì molti ristoranti sono chiusi a Milano ma alcuni ristoratori decidono di aprire sia per pranzo che per cena. Quali sono?

Milano è una città piena di locali,ristoranti e bar che a differenza di altre città preferiscono rimanere chiusi il lunedì. Fortunatamente però alcuni ristoratori decidono di aprire anche in questa giornata. Quali sono i locali in cui poter cenare o pranzare?

Ristoranti aperti il lunedì a Milano: quali sono?

Il lunedì è il primo giorno della settimana e solitamente non è mai una giornata felice e facile da affrontare. In aggiunta, molti ristoratori decidono di tenere chiusa la propria attività per aprire il giorno successivo. Si rischia perciò di non poter godersi un pranzo o una cena in giro per la città. Ma chiudono tutti i ristoranti? Ebbene no, ci sono alcuni locali che fanno la differenza e rimangono aperti anche questo giorno.

Quali sono?

Ristoranti aperti il lunedì a Milano: i locali in cui andare per pranzo e cena

Gastronomia Yamamoto

La Gastronomia Yamamoto si trova dietro Piazza Missori, in via Amedei 5 ed è un ottimo posto in cui poter assaporare la cucina giapponese tradizionale. Il loro menù cambia tra pranzo e cena. Le proposte variano in base alla stagione e gli ingredienti vengono selezionati. Il locale è aperto il lunedì dalle 19:30 alle 22:30 perciò è perfetto per cenare.

Al Fresco

Al Fresco si trova in via Savona 50. Il locale è nato da uno showroom che è stato ristrutturato e adibito a ristorante. Possiede anche il giardino esterno dai toni provenzali in cui poter mangiare durante la stagione estiva. Si tratta di un’oasi all’interno della città per via delle numerose piante,fiori che adornano il posto. Viene proposto un menù per il pranzo e uno per la cena.

La cucina è mediterranea e punta alla freschezza degli ingredienti e delle materie prime. Il ristorante è aperto il lunedì sia a pranzo che a cena.

Acquacheta

Acquacheta è un ristorante con braceria in cui viene proposta una cucina toscana. La specialità è la carne ma troviamo anche primi della tradizione toscana, una selezione di salumi. Il locale è aperto il lunedì a cena e si trova in via Erodoto 2,in zona Gorla.

Ratanà

Ratanà è un ristorante molto conosciuto tra gli appassionati di cucina tipica milanese. Il proprietario Cesare Battisti è molto attento alle materie prime e al vino. Cerca non solo di proprorre un menù rivisitato in chiave moderna ma anche di rendere l’atmosfera,l’ambiente il posto adatto a questo concept. Il ristorante si trova all’interno della Fondazione Riccardo Catella,nel quartiere Isola, in Via Gaetano de Castillia 28. Aperto il lunedì sia a pranzo che a cena.