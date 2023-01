I migliori delivery di Milano: quali sono?

Locali, ristoranti e aziende si occupano di consegnare cibo e prodotti in tutta la città meneghina. Quali sono i migliori?

Milano è costellato di locali e aziende che si occupano di delivery in tutta la città.Ma quali sono i migliori?

I migliori delivery di Milano: cosa viene consegnato?

Il settore del delivery occupa una posizione necessaria e stabile nelle abitudini di molte persone che si trovano ad acquistare la spesa o un pasto premendo un click.

A Milano ci sono tante aziende che consegnano il cibo direttamente al domicilio e puntuale. Per quanto riguarda il la sfera alimentare, non si effettuano solamente consegne di piatti pronti ma anche di materie prime come frutta,verdura,formaggi,carne e altri prodotti. Ma quali sono le migliori aziende e ristorianti delivery a Milano?

I migliori delivery di Milano: tutti i nomi

Cortilia

Cortilia è un’app su cui si possono rodinare frutta,verdura biologica da ricevere a casa.

Si tratta di un vero e proprio mercato agricolo online. Oltre agli ortaggi si trovano anche carne e formaggi di alta qualità.

Smart food

Si tratta di un’azienda che distribuisce in tutta Milano e che propone diversi prodotti come ortaggi, frutta carne ma anche prodotti per la casa e per la cosmesi.

Zerobbriciole

Zerobriciole offre un servizio di catering e di delivery molto curato e studiato.

Bentoteca

Bentoteca è un ristorante stellato che fonde la cucina italiana con quella giapponese.

Qui è possibile ordinare dei piatti particolari che verranno consegnati nello slot orario scelto.

Trattoria Arlati

Trattoria Arlati propone il suo delivery di piatti tipicamente milanesi. Questi vengono consegnati sottovuoto per poi essere rigenerati a casa.

Nebbia

Nebbia è un ristorante che si occupa di consegnare pasta fresca, sughi e piatti di gastronomia molto particolari direttamente a casa.