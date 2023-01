Milano ospita molti ristoranti di lusso e anche stellati. Quali sono i migliori da provare?

Milano non è soltanto la capitale della moda ma anche un vero e proprio fulcro in cui concentra l’attività enogastornomica. Infatti ospita alcuni tra i più lussuosi ristoranti di tutta Italia e anche quelli degli chef stellati. Quali sono i migliori?

Ristoranti di lusso,Milano: non stellati

Tra i ristoranti di lusso non stallati troviamo diversi nomi e diverse cucine. Quali sono i migliori?

La Gioia di via San Marco 38

Si trova nel quartiere Brera e si tratta di un ristorante enoteca. Il menù propone piatti ricercati mentre l’atmosfera è a sua volta molto chic.

Nobu di via Gastone Pisoni 1

Nobu è un ristorante di lusso in zona via Montenapoleone in cui vengono proposti dei piatti fusion.

Si fonono infatti tre cucine:italiana, giapponese e peruviana.

IYO Experience di via Piero Della Francesca 74

Si tratta di un ristorante di alta cucina giapponese che propone piatti innovativi. L’atmosfera è molto sofisticata, gli ambienti sono moderni a ispirazione giapponese. Le luci sono soffuse.

Ristoranti di lusso,Milano: stellati

Mudec di Enrico Bartolini

Si trova al terzo piano del Museo delle culture. Gli spazi sono grandi e raffinati, la mise en place è minimal e il colore prediletto è il bianco.

Lo Chef stellato propone una cucina di contrasti a partire dai sapori stessi e dalle consistenze. Si parte sempre dalla cucina della tradizione per poi rivisitarla in chiave moderna.

Innocenti Evasioni

Innocenti Evasioni sembra immerso in un giardino zen, rilassante e ricercato. La cucina si basa sulla ricerca e lo studio dello chef Tommaso Arrigoni.

Seta

Seta è il ristorante che è stato premiato con due stelle Michelin. Alla guida troviamo lo chef Antonio Guida che propone una cucina contemporanea ma allo stesso tempo creativa e innovativa.

Gli spazi sono ampi e raffinati. Il design è minimal. gode di un giardino esterno in cui è possibile pranzare e cenare all’aperto.