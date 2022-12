Ristoranti Milano centro: i migliori dove mangiare

Quali sono i migliori ristoranti del centro di Milano?Scopriamolo

Il centro di Milano è da sempre la zona più suggestiva e storica di tutta la città. Sicuramente è un ottimo quartiere per cercare il giusto ristorante in cui sedersi e mangiare. Offre molte ma soprattutto diversi tipi di cucina così da poter accontentare tutti.

Ma quali sono i migliori ristoranti del centro?

Ristoranti Milano centro: le tipologie

Milano offre una vasta scelta a livello di cucine anche per via dei numerosa quantità di turisti che visitano ogni giorno la città. Ebbene sì troviamo ristoranti fusion, tipici milanesi, pizzerie, sushi o bistrot. Scopriamo quali sono i migliori del centro

Ristoranti Milano centro: i migliori da scegliere

Spazio Niko Romito

Spazio Niko Romito è un ristorante situato in Galleria Vittorio Emanuele II.

Lo chef è Niko Romito e il suo locale si trova al quarto piano de Il Mercato del Duomo. Lo spazio è elegante ma anche informale,accogliente. I piatti sono vari e gli ingredienti cambiano in base alla stagione. Ci sono opzioni vegetariane. Dalle vetrate si può vedere il Duomo.

Gino Sorbillo Lievito Madre al Duomo

Si trova in Largo Corsia dei Servi 11, in zona Duomo. La pizzeria propone la luunga tradizione della pizza napoletana ma in chiave contemporanea.

Temakinho

Temakinho è il risultato della fusione tra cucina giapponese e cucina brasiliana. Si trova in via Guglielmo Marconi 4 e gode anche di uno spazio esterno.

Boeucc

Si tratta del ristorante più antico di Milano, con più di 300 anni di storia. Si trova in Piazza Belgioioso 2, vicino al Teatro alla Scala. Boeucc offre una cucina tipica della tradizione milanese come l’osso buco, il risotto alla milanese o la cotoletta di vitello.

Baguttino

Baguttino si trova in via Bagutta 18 e propone carne di alta qualità. L’atmosfera è informale ma adatta a cene o pranzi in compagnia. Viene proposta carne alla griglia, humburger golosi, tartarre e primi piatti con ragù di Fassona e sugo di arrosto. Ci sono anche delle opzioni per vegetariani.