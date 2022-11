La Cannoleria Gourmet offre prodotti tipici della tradizione siciliana ma abbinati a ingredienti fusion e innovativi. Dove si trova?

La Cannoleria Gourmet è un locale che si trova a Milano ed è specializzato in brioche col tuppo e cannoli calssici o rivisitati. Infatti offre la cialda originaria del cannolo e la brioche siciliana abbinate a ingredienti fusion rappresentando così un mix perfetto tra tradizione e innovazione.

Dove si trova? Cosa propone il menù?

La Cannoleria Gourmet: dove si trova?

La Cannoleria Gourmet si trova in Corso di Porta Ticinese 67 a Milano ed è aperta tutti i giorni. Dalla domenica al giovedì l’orario è dalle 11.30 alle 22.30 mentre il vnerdì e il sabato è aprta dalle 11.30 alle 23.30. Rappresenta il locale giusto per una cena o un pranzo non convenzionale ma che soddisfa tutti i palati, dagli amanti del dolce a quelli del salato o ancor di più del piccante!

La Cannoleria Gourmet: i prodotti

La Cannoleria Gourmet offre due prodotti della tradizione culinaria siciliana: il cannolo e la brioche col tuppo. L’innovazione sta negli abbinamenti: il cannolo infatti può essere lombardo se abbinato allo zafferano oppure esotico se viene farcito con salmone e mango. Lo stesso vale per la brioche che può essere riempita con carne, pesce, formaggi, avocado,salse.

La Cannoleria Gurmet: le proposte del menù

Il menù è ricchissimo di proposte: dolci, salate, esotiche, piccanti.

Si divide in cannoli gourmet, cannoli dolci,brioche gourmet,degustazione e dalla tradizione.

