Presto a Milano aprirà la prima cheesecakeria d'Italia: Nevelata. Quando aprirà? Cosa si potrà trovare?

Sembrerebbe che a Milano stia per aprire un locale dedicato esclusivamente alla Cheesecake, il dolce più amato dagli italiani e all’estero. A livello internazionale ne esistono molte di cheesecakerie ma questo è il primo format in tutta Italia. Si chiama Nevelata.

Quando apre?

Nevelata Milano: le vere origini della Cheesecake

Molti pensano che la Cheesecake abbia origini americane o anglosassoni in realtà risagono all’Antica Grecia. Gli atleti consumavano spesso una torta fatta di formaggio di capra e miele proprio per accumulare energie. Nel tempo questo dolce ha subito molte variazioni. La sua versione moderna è nata a Philadelfia grazie a un lattaio di nome James L. Kraft. Nell’intento di voler realizzare un formaggio francese, ottiene una crema di formaggio che oggi noi chiamiamo Philadelphia.

Si tratta infatti dell’ingrediente principale della torta.

Nevelata Milano: il fondatore e il suo progetto

Nevelata nasce dal suo fondatore Marco Centonza, trentottenne originario di Milano. Viaggiano per il mondo ha cercato di capire come rivisitare la classica Cheesecake utilizzando i tipici formaggi italiani come il gorgonzola, il mascarpone, la ricotta di pecora. Infatti si concentra molto sulla Cheesecake salata anche se sono presenti anche quelle classiche dolci.

Nevelata Milano: quando apre?

Nevelata apre a Milano in via Calvi 29 il 24 novembre 2022. Resterà aperta dalle 9 alle 20. Qui sarà possibile gustare molti tipi di Cheescake. Ci sono 7 versioni dolci, 7 salate e tutte possono essere anche mangiate da vegetariani, vegani e celiaci. Il menù si ispira alle ricette tipicamente italiane come la carbonara, il risotto alla milanese, i tarallini pugliesi o il cannolo siciliano. La pasticceria sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 9 alle 20.

Per il weekend sarà possibile anche fare un brunch dalle 11 alle 15. Si possono ordinare fette singole oppure torte intere. Inoltre si effettua anche il servizio d’asporto ma su prenotazione.