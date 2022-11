Milano è ricca di ristoranti stellati. Quali sono stati messi all'interno della Guida Michelin 2023?

Come ogni anno la Guida Michelin segnala tutti i ristoranti prestigiosi e stellati d’Italia. La guida è arrivata alla sua sessantottesima edizione e in quella del 2023 introduce delle grandiose novità in fatto di nomi e ristoranti. Ben 59 dei 385 ristoranti stellati della guida sono in Lombardia.

Quali sono quelli di Milano?

Guida Michelin 2023: come funziona?

La Guida Michelin è un libro rosso che viene pubblicato annualmente dall’azienda Michelin che si dedica al turismo e alla gastronomia consigliando alberghi e ristoranti a livello nazionale e internazionale. Ogni ristorante viene classificato in base al sistema delle stelle. Ognuna assume un significato differente: 1 se è molto buono nella sua categoria, 2 se è eccellente e 3 se è eccezionale. Inoltre è stata introdotta la stella verde che va assegnata a quelle strutture che fanno uso di pratiche eco-friendly.

Queste valutazioni vengono assegnate sulla base delle segnalazioni di ispettori delegati. Queste possono guadagnare ma anche perdere, come è successo al famoso chef Cracco. Invece La Villa Crespi di Cannavacciuolo ha conquistato la terza stella quest’anno e rientra nella Guida Michelin.

.

Guida Michelin 2023: tutti i ristoranti stellati a Milano

Per l’edizione del 2023 la Guida Michelin ha segnalato ben 59 ristoranti stellati che si trovano in Lombardia. Tra questi 51 sono stati premiati con una stella, 5 con due stelle e 3 con tre stelle. A Milano troviamo diversi nomi che vengono riconfermati altri invece che hanno subito chiusure. Enrico Bartolini conferma le sue tre stelle con il suo ristorante al Mudec mentre Innocenti Evasioni che aveva conquistato una stella ha chiuso le porte.

Una novità della città meneghina è rappresentata da Andrea Aprea in Corso Venezia che ha ricevuto la prima stella. Allo stesso modo sale di livello Anima Milano aperto da Enrico Bartolini, affidato allo chef Michele Cobuzzi e che si trova nel prestigioso hotel Milano Verticale in zona Corso Como. A due stelle troviamo Il luogo di Aimo e Nadia e Seta di Antonio Guida. Di ristoranti con una stella ce ne sono molti a Milano: Aalto, Alchimia, Berton, Contraste, Ristorante Cracco, Felix Lo Basso Home & Restaurant, Iyo, Joia, Sadler, Tano Passami l’Olio, Viva Viviama Varese.