Bus 41 Milano: orari e percorso

Tutte le informazioni su percorso e orari del Bus 41 a Milano

La linea bus 41 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che copre il percorso da Q.re Bovisasca a Via Giovanni D’Anzi, in grado di garantire un buon collegamenti per tutti, sia per i residenti, sia per i visitatori della città. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate, tariffe, app e aggiornamenti.

Bus 41 Milano: informazioni generali

Linea: 41

41 Operatore: ATM

ATM Percorso: Q.re Bovisasca – Via Giovanni D’Anzi

Q.re Bovisasca – Via Giovanni D’Anzi Fermate: 22

Bus 41 Milano: orari e frequenze

L’orario di servizio della linea 41 inizia con partenze giornaliere dalle 06:00 alle 23:50. Tuttavia, la frequenza dei bus varia leggermente durante la settimana:

Lunedì – Venerdì: ogni 14-20 minuti

Sabato: ogni 20-24 minuti

Domenica: ogni 20-24 minuti, con l’ultimo bus che parte alle 22:50.

Bus 41 Milano: le fermate

Q.re Bovisasca Via Gabbro Via Assietta Via Bovisasca Via El Alamein Via Bovisasca Via Maffi Via L. Modignani Via Bovisasca Via L. Modignani, 72 Via L. Modignani Via Salemi Via L. Modignani Via Sacro Cuore Via L. Modignani Via Comasina Via Ciccotti (Affori FN M3) Via Merloni Via Esculapio Q.re Comasina Via Spadini Via Teano, 21 Comasina M3 L.go Abbagnano (Comasina M3) Via Forni Via Da Novate Affori FN M3 Via Da Seregno Via Astesani Via Majorana (Pronto Soccorso) Via Giovanni D’Anzi

Bus 41 Milano: tariffe, app e aggiornamenti

I prezzi delle 41 ATM possono variare in base a diversi fattori. Per maggiori informazioni sui costi dei biglietti per le linee ATM, controlla l’app di Moovit o il sito web ufficiale di ATM.

