Linea bus 42 Milano: percorso e orari

Tutte le informazioni su percorso e orari del Bus 42 a Milano

La linea bus 42 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che copre il percorso da Q.re Bicocca alla Stazione Centrale M2 M3, in grado di garantire un buon collegamenti per tutti, sia per i residenti, sia per i visitatori della città. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate, tariffe, app e aggiornamenti.

Bus 42 Milano: informazioni generali

Linea: 42

42 Operatore: ATM

ATM Percorso: Q.re Bicocca – Stazione Centrale M2 M3

Q.re Bicocca – Stazione Centrale M2 M3 Fermate: 27

Bus 42 Milano: orari e frequenze

La linea 42 è in servizio tutti i giorni con gli orari seguenti:

Lunedì: 00:00 – 23:35 (Frequenza: 17 – 22 minuti)

Martedì: 00:00 – 23:35 (Frequenza: 9 – 20 minuti)

Mercoledì: 00:00 – 23:35 (Frequenza: 9 – 20 minuti)

Giovedì: 00:00 – 23:35 (Frequenza: 9 – 20 minuti)

Venerdì: 00:00 – 23:35 (Frequenza: 9 – 20 minuti)

Sabato: 00:00 – 23:35 (Frequenza: 11 – 20 minuti)

Domenica: 00:00 – 22:55 (Frequenza: 17 – 22 minuti)

Bus 42 Milano: le fermate

Q.re Bicocca P.za S. Giuseppe Via Arezzo V.le Suzzani V.le Suzzani Via Ponale V.le Suzzani V.le Berbera V.le Suzzani Via Da Bussero Via Arganini Via Della Pila Via Cecchi Via Maestri Del Lavoro Niguarda Nord P.za Belloveso Via Monte Rotondo Via Gregorovius Via Monte Rotondo Via Gregorovius Via Suzzani V.le Suzzani Via S. Monica V.le Suzzani Via Pianell V.le Ca’ Granda V.le Suzzani V.le Suzzani Via Val Nievole Istria M5 Via Abbazia P.le Istria P.le Farina Via Cagliero V.le Stefini Via Gioia Via Cagliero V.le Lunigiana Via Gioia Sondrio M3 Via Galvani Via Copernico Stazione Centrale M2 M3

Bus 42 Milano: tariffe, app e aggiornamenti

I prezzi delle 42 ATM possono variare in base a diversi fattori. Per maggiori informazioni sui costi dei biglietti per le linee ATM, controlla l’app di Moovit o il sito web ufficiale di ATM.

