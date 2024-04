Tutte le informazioni sul Bus 51 a Milano: Monza, fermate e orari

La linea bus 51 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che copre il percorso da Zara M3 M5 a Cimiano M2, in grado di garantire un buon collegamenti per tutti, sia per i residenti, sia per i visitatori della città. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate, tariffe, app e aggiornamenti.

Bus 51 Milano: informazioni generali

Linea: 51

51 Operatore: ATM

ATM Percorso: Zara M3 M5 – Cimiano M2

Zara M3 M5 – Cimiano M2 Fermate: 37

Bus 51 Milano: orari e frequenze

La linea 51 opera ogni giorno con orari compresi tra le 00:05 e le 23:45. Durante i giorni feriali, la frequenza varia tra 10 e 20 minuti, assicurando un servizio regolare e affidabile per i passeggeri. Nei giorni festivi, gli intervalli di arrivo possono essere leggermente diversi, quindi è consigliabile consultare gli aggiornamenti in tempo reale tramite l’app Moovit per evitare inconvenienti.

Bus 51 Milano: le fermate

Zara M3 M5 Via Lario Via Nava Via Lario Via Murat Via Murat Via Biraghi Via Murat Via Cufra Nizza Ospedale Maggiore (Niguarda) Girola Via Giovanni D’Anzi P.za Belloveso P.za Gran Paradiso Via Arganini, 30 Via Arganini Via Della Pila Via Arganini V.le Suzzani V.le Suzzani V.le Esperia V.le Suzzani Via Da Bussero V.le Suzzani V.le Berbera V.le Suzzani Via Ponale Ponale M5 Via Chiese V.le Testi V.le Sarca Via Chiese Via Chiese Via P. E A. Pirelli Via Chiese (Hangarbicocca) Via Sesto S. Giovanni Via Porto Corsini Sesto Marelli M1 V.le Monza Via Empedocle Villa San Giovanni M1 Precotto M1 Via Don Guanella Via Apelle Via Don Guanella Via Porro Via Mariani Via Corazzini Via P.te Nuovo Via Mariani Via P.te Nuovo Via Asiago Via P.te Nuovo Via Biumi Via Padova Via De La Salle Via Riccardi V.le Don Orione Cimiano M2

Bus 51 Milano: tariffe, app e aggiornamenti

I costi dei biglietti per la linea 51 possono variare a seconda di diversi fattori. Per ottenere informazioni dettagliate sulle tariffe, si consiglia di consultare l’app Moovit o il sito web di ATM.

Con Moovit, puoi pianificare il tuo viaggio utilizzando i mezzi pubblici con facilità. L’app fornisce informazioni in tempo reale sui percorsi delle linee ATM, tempi di attesa per i bus, e ti guida attraverso le strade di Milano e Lombardia. Inoltre, Moovit ti aiuta a trovare le fermate più vicine della linea 51 e ti permette di seguire la posizione del bus in tempo reale.