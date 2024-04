Bus 49 Milano: percorso e orari

Tutte le informazioni su percorso e orari del Bus 49 a Milano

La linea bus 49 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che copre il percorso da San Cristoforo FS a Piazza Axum Stadio Meazza, in grado di garantire un buon collegamenti per tutti, sia per i residenti, sia per i visitatori della città. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate, tariffe, app e aggiornamenti.

Bus 49 Milano: informazioni generali

Linea: 49

49 Operatore: ATM

ATM Percorso: San Cristoforo FS – Piazza Axum Stadio Meazza

San Cristoforo FS – Piazza Axum Stadio Meazza Fermate: 27

Bus 49 Milano: orari e frequenze

La linea opera con una frequenza che varia a seconda del giorno della settimana e garantisce una copertura adeguata per i viaggiatori. Con orari che vanno dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il Bus 49 è accessibile per la maggior parte della giornata.

Bus 49 Milano: le fermate

San Cristoforo FS Piazza Tirana – San Cristoforo Via Lorenteggio – Via Inganni Via Inganni – Via Val Bavona Via Inganni – Via Lucarino Via Inganni – Via Rondine Via Inganni – Via Passero Inganni M1 Via Saint Bon – Via Forze Armate Via Forze Armate – Via Saint Bon Via Forze Armate – Via Olivieri Via Olivieri – Via Forze Armate Via Olivieri, 12 Via San Giusto (Ospedale San Carlo) Ospedale San Carlo Via Pio II (Ospedale San Carlo) Via Pio II – Via Fratelli Zoia Via Rossellini – Via Paone Via Paone – Via Marchesi Via Milly – Via Marchesi Via Milly, 9 Via Luigi Zoja – Via Fratelli Zoia Via Marx – Via Cannizzaro Via Novara – Via Santa Elena Via Harar – Via Pinerolo San Siro Stadio M5 Piazza Axum Stadio Meazza

Bus 49 Milano: tariffe, app e aggiornamenti

I prezzi delle 49 (San Cristoforo FS – Piazza Axum Stadio Meazza) ATM possono variare in base a diversi fattori. Per maggiori informazioni sui costi dei biglietti per le linee ATM, controlla l’app di Moovit o il sito web ufficiale di ATM.

Con Moovit, puoi pianificare il tuo viaggio utilizzando i mezzi pubblici con facilità. L’app fornisce informazioni in tempo reale sui percorsi delle linee ATM, tempi di attesa per i bus, e ti guida attraverso le strade di Milano e Lombardia. Inoltre, Moovit ti aiuta a trovare le fermate più vicine della linea 49 e ti permette di seguire la posizione del bus in tempo reale.