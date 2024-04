Bus 47 Milano: orari e percorso

Tutte le informazioni sulle fermate e il percorso del Bus 47 a Milano

La linea bus 47 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che copre il percorso da Bisceglie M1 a Romolo M2, in grado di garantire un buon collegamenti per tutti, sia per i residenti, sia per i visitatori della città. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate, tariffe, app e aggiornamenti.

Bus 47 Milano: informazioni generali

Linea: 47

47 Operatore: ATM

ATM Percorso: Bisceglie M1 – Romolo M2

Bisceglie M1 – Romolo M2 Fermate: 32

Bus 47 Milano: orari e frequenze

La linea 47 opera tutti i giorni della settimana, con un servizio che inizia alle 00:11 e termina alle 23:46. Durante la settimana, la frequenza varia dai 11 ai 25 minuti, mentre nei fine settimana si estende da 14 a 25 minuti. Le fermate lungo il percorso includono Via Bisceglie, Via Giussani, Piazza Ohm, e molte altre, prima di raggiungere la destinazione finale a Romolo M2.

Bus 47 Milano: le fermate

Bisceglie M1 Via Bisceglie Via Ciconi Via Bisceglie Via Bensi Via Giordani Via Gonin Via Buccinasco Via Santi Quartiere Lodovico Il Moro Via Lodovico Il Moro Via San Colombano Via Lodovico Il Moro Via Merula Via Lodovico Il Moro Via Manfredonia Piazzale Negrelli Via Giussani Via Pepere Via Giussani Quartiere Barona Via Chiodi Viale Faenza Viale Faenza Via Campari Viale Faenza Via Taranto Viale Faenza Piazza Miani Via Santa Rita Piazza Miani Via Santa Rita Via Bari Piazza Ohm Via Watt Piazza Ohm Via Watt Via Tosi Via Eugenio Ponti Piazza Bilbao Piazza Bilbao Viale Cassala Romolo M2 Piazza Belfanti Via Segantini Piazza Belfanti Via Segantini Via Gola Via Segantini Via Gola Via Segantini Via Darwin Romolo M2

Bus 47 Milano: tariffe, app e aggiornamenti

I prezzi delle 47 (Bisceglie M1 a Romolo M2) ATM possono variare in base a diversi fattori. Per maggiori informazioni sui costi dei biglietti per le linee ATM, controlla l’app di Moovit o il sito web ufficiale di ATM.

I costi dei biglietti per la linea 47 possono variare a seconda di diversi fattori. Per ottenere informazioni dettagliate sulle tariffe, si consiglia di consultare l’app Moovit o il sito web di ATM.

Con Moovit, puoi pianificare il tuo viaggio utilizzando i mezzi pubblici con facilità. L’app fornisce informazioni in tempo reale sui percorsi delle linee ATM, tempi di attesa per i bus, e ti guida attraverso le strade di Milano e Lombardia. Inoltre, Moovit ti aiuta a trovare le fermate più vicine della linea 47 e ti permette di seguire la posizione del bus in tempo reale.