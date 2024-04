Bus 50 Milano: fermate e orari

Tutte le informazioni su fermate e orari del Bus 50 a Milano

La linea bus 50 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che copre il percorso da Lorenteggio a Cairoli M1, in grado di garantire un buon collegamenti per tutti, sia per i residenti, sia per i visitatori della città. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate, tariffe, app e aggiornamenti.

Bus 50 Milano: informazioni generali

Linea: 50

50 Operatore: ATM

ATM Percorso: Lorenteggio – Cairoli M1

Lorenteggio – Cairoli M1 Fermate: 22

Bus 50 Milano: orari e frequenze

La linea bus 50 è operativa tutti i giorni della settimana con orari estesi, garantendo una copertura affidabile dalle prime ore del mattino fino a tarda notte. La frequenza varia leggermente a seconda del giorno della settimana, con intervalli che vanno dai 6 ai 17 minuti, assicurando un servizio regolare e tempestivo per i passeggeri.

Bus 50 Milano: le fermate

Lorenteggio Via Lorenteggio Via Bisceglie Via Lorenteggio Via Menaggio Via Lorenteggio Via Inganni Largo Fatima Via Dei Giacinti Via Dei Gigli Via Lorenteggio Via Primaticcio Via Lorenteggio Via Primule Piazza Frattini Via Lorenteggio Via Vignoli Via Lorenteggio Piazza Bolivar Piazza Bolivar Viale Misurata Via Favretto Via L. Del Maino Piazzale Tripoli Via Washington Via Costanza Piazza Vesuvio Piazzale Aquileia Viale Di Porta Vercellina Via S. Vittore Conciliazione M1 Piazza Giovine Italia Cadorna M1 M2 Cairoli M1

Bus 50 Milano: tariffe, app e aggiornamenti

I prezzi delle 50 (Lorenteggio – Cairoli M1) ATM possono variare in base a diversi fattori. Per maggiori informazioni sui costi dei biglietti per le linee ATM, controlla l’app di Moovit o il sito web ufficiale di ATM.

Con Moovit, puoi pianificare il tuo viaggio utilizzando i mezzi pubblici con facilità. L’app fornisce informazioni in tempo reale sui percorsi delle linee ATM, tempi di attesa per i bus, e ti guida attraverso le strade di Milano e Lombardia. Inoltre, Moovit ti aiuta a trovare le fermate più vicine della linea 50 e ti permette di seguire la posizione del bus in tempo reale.