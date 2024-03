Bus 40 Milano: fermate e orari

Tutte le informazioni su fermate e orari del Bus 40 a Milano

La linea bus 40 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che copre il percorso da Niguarda (Parco Nord) e Bonola M1, in grado di garantire un buon collegamenti per tutti, sia per i residenti, sia per i visitatori della città. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate, tariffe, app e aggiornamenti.

Bus 40 Milano: informazioni generali

Linea: 40

40 Operatore: ATM

ATM Percorso: Niguarda (Parco Nord) – Bonola M1

Niguarda (Parco Nord) – Bonola M1 Fermate: 25

Bus 40 Milano: orari e frequenze

L’orario di servizio della linea 40 inizia con partenze giornaliere dalle 00:18 alle 23:58. La frequenza dei bus varia a seconda del giorno:

Lunedì – Venerdì: ogni 1-15 minuti

Sabato: ogni 11-17 minuti

Domenica: ogni 15-20 minuti, con l’ultimo bus che parte alle 22:58.

Bus 40 Milano: le fermate

Cimitero Di Bruzzano Via Acerbi Via Martinazzoli Via Acerbi Via Capsoni Q.re Bruzzano Via Senna Via Fontanelli Via Casarsa P.za Fortunato Ospedale Galeazzi Affori FN M3 Via L. Modignani Via Comasina Via L. Modignani Via Sacro Cuore Via L. Modignani Via Salemi Via L. Modignani, 72 Via L. Modignani Via Bovisasca Stazione Q.to Oggiaro Via Amoretti Via Pascarella Via Amoretti Via Antona Traversi Via Amoretti Via Lessona Via Val Trompia Via Val Di Fassa Via Val Trompia Via Otranto Via Arsia Via Cogne Via Arsia Via Carbonia L.go Boccioni Via Mambretti Via Palizzi Via Mambretti Certosa

Bus 40 Milano: tariffe, app e aggiornamenti

I prezzi delle 40 ATM possono variare in base a diversi fattori. Per maggiori informazioni sui costi dei biglietti per le linee ATM, controlla l’app di Moovit o il sito web ufficiale di ATM.

