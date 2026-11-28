Bilancio, regolamenti e mozioni: cosa è successo nel Consiglio comunale di Paderno Dugnano

Il Consiglio comunale di Paderno Dugnano si è riunito in seduta pubblica nell’Aula Consiliare. La prima convocazione, in sessione straordinaria, si è svolta giovedì 26 novembre 2026 alle ore 19.00. I lavori sono poi ripresi venerdì 27 novembre alle ore 20.00 in seconda convocazione, con i punti dell’ordine del giorno rimasti da trattare. La presidente del Consiglio, Daniela Caputo, ha firmato la convocazione.

Bilancio, regolamenti e concessioni nell’ordine del giorno

Tra i punti in agenda figurano le comunicazioni e la variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028, con l’aggiornamento della Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione. Il Consiglio ha inoltre esaminato le modifiche al Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno e l’esercizio del diritto di prelazione per la gestione della nuova sede farmaceutica n. 15.

Sul fronte dell’edilizia, all’ordine del giorno c’erano il nuovo Regolamento edilizio e l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dello smaltimento rifiuti dovuti per i titoli abilitativi. Sono previsti anche il Regolamento comunale per i mercati di vendita diretta di prodotti agricoli e il Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Paderno Dugnano.

Sono stati deliberati i punti dal numero 1 al numero 7 dell’ordine del giorno.

Interrogazioni e mozioni presentate

Il Capogruppo Alberto Ghioni, del gruppo consiliare Paderno Dugnano Cresce, ha presentato un’interrogazione con prot. n. 76510 del 9/11/2026, dal titolo «Interrogazione in merito alla programmazione e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’Amministrazione comunale e alla formazione del personale».

Il Capogruppo Umberto Torraca, di Forza Italia Berlusconi, ha presentato due interrogazioni. La prima, con prot. n. 78371 del 16/11/2026, riguarda la scuola Manzoni di via Corridori e porta il titolo «Scuola Manzoni di via Corridori – presenza di due alberi potenzialmente pericolosi e limitazione dell’utilizzo del giardino scolastico». La seconda, con prot. n. 78514 del 17/11/2026, è intitolata «mancata realizzazione della pista di pattinaggio e assenza di un programma strutturato di eventi cittadini».

Tra le mozioni all’ordine del giorno c’è quella dal titolo «Attivazione di un percorso partecipato per la salvaguardia e il rilancio delle opportunità di socialità nella frazione di Calderara a seguito della cessazione dell’attività di bar presso il Circolo ACLI». Un’altra mozione riguarda la «Definizione degli indirizzi del nuovo appalto di gestione e manutenzione del verde pubblico: tempi certi di intervento, controlli effettivi, trasparenza e gestione differenziata».

Dove consultare gli atti

Le proposte in discussione sono scaricabili dalla pagina dedicata del Comune. La registrazione della seduta è disponibile sul canale YouTube dell’Ente, mentre l’integrazione dei documenti riguarda la seduta del 26 novembre 2026.