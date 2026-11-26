Sucic segna su rigore, Lautaro Martinez chiude il 2-0 e l'Inter vince la terza partita di fila in Champions League

Nella quinta giornata della League Phase di Champions League l’Inter ha battuto lo Stoccarda 2-0 a San Siro, con le reti di Sucic e Lautaro Martinez. È la terza vittoria consecutiva dei nerazzurri in Europa. Nello stesso turno la Roma ha fermato sul 2-2 il Paris Saint-Germain a Parigi, in una partita che ha dato un punto prezioso alla squadra di Gasperini nella corsa ai playoff.

Il primo tempo senza reti e la ripresa di Sucic

Il primo tempo è finito 0-0. L’Inter ha colpito due pali, uno con Thuram e uno con Barella, mentre lo Stoccarda non ha trovato il gol. Nella ripresa la partita si è sbloccata al 57′, quando Sucic ha trasformato un calcio di rigore concesso per un mani in area di Vagnoman su cross di Dimarco. Il croato aveva già segnato su rigore a Bergamo.

Il raddoppio è arrivato al 74′. Lautaro Martinez, entrato dalla panchina, ha colpito di destro su assist di Dimarco, con Esposito che ha fatto da velo.

Chivu e la regia di Sucic

Chivu ha dovuto fare a meno di Calhanoglu e Zielinski. Ha affidato la regia a Sucic, con Mkhitaryan e Barella vicino a lui, e ha confermato Pio Esposito in attacco. Nelle ultime settimane Sucic era stato scelto anche contro l’Atalanta.

Nel primo tempo il centrocampista ha faticato qualche minuto, poi ha preso il controllo del gioco con passaggi e pressing. Le statistiche indicano 80 palloni toccati e il 91% di passaggi riusciti. Chivu ha commentato così la fase difensiva: Fase difensiva? La squadra deve fare bene in maniera collettiva.

Un infortunio muscolare ha costretto Bastoni a lasciare il campo prima dell’intervallo. Calhanoglu, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno, ha avuto un altro problema fisico e la sua situazione resta da seguire per l’Inter.