Un servizio straordinario interforze ha messo sotto controllo la zona della Stazione Centrale di Milano e i quartieri vicini nel pomeriggio del 16 novembre.

Nel pomeriggio di ieri, 16 novembre, la zona della Stazione Centrale di Milano e i quartieri limitrofi sono stati presidiati da un servizio straordinario interforze ad alto impatto. L’intervento è stato deciso nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinato dalla Prefettura di Milano.

Alla verifica hanno preso parte la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil), la Guardia di Finanza, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Locale del Comune di Milano.

Le strade presidiate intorno alla stazione

I controlli hanno toccato piazza Duca d’Aosta, via Vitruvio, via Tadino, via Benedetto Marcello, via Pisani, piazza IV Novembre e via Sammartini, cioè le vie delle zone a vigilanza rafforzata. Le pattuglie si sono poi spostate verso piazzale Oberdan, i Bastioni e i giardini di Porta Venezia, via San Gregorio, via Vittorio Veneto e piazza della Repubblica.

Identificazioni, sanzioni e sequestri

Sono state identificate 226 persone e controllati 31 autoveicoli, con multe per violazioni del Codice della Strada. Sono stati ispezionati 6 esercizi commerciali, quattro dei quali sanzionati per irregolarità diverse.

Al termine del servizio, 4 persone risultano indagate per reati legati agli stupefacenti, all’immigrazione clandestina e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Altri 10 cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura per le procedure di identificazione. Durante le verifiche sono stati sequestrati rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti di vario tipo.

Le parole del prefetto Claudio Sgaraglia

Il prefetto Claudio Sgaraglia ha spiegato che la continuità dei servizi straordinari nell’area della Stazione Centrale mostra l’attenzione costante verso uno dei principali snodi della città. L’obiettivo, ha aggiunto, è consolidare un presidio efficace e capillare del territorio, con interventi mirati e coordinati, per contrastare le diverse forme di illegalità e garantire maggiore sicurezza e vivibilità a cittadini, residenti e frequentatori dell’area.