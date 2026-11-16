Un borsone sportivo pieno di stupefacenti e attrezzi per confezionare le dosi, nascosto in un appartamento di Villa Cortese.

Un borsone sportivo carico di droga e materiale per confezionare le dosi è stato trovato in un’abitazione di Villa Cortese. A fare la scoperta sono stati gli agenti della Polizia di Stato, al termine di un’operazione iniziata a Milano che ha portato all’arresto di un 25enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo serale e la fuga

Il fatto è iniziato verso le 22.40, durante il servizio serale di controllo del territorio. Gli agenti della volante del commissariato Porta Genova hanno notato il giovane che, alla vista dell’auto di servizio, ha affrettato il passo. Lo hanno fermato in via Tito Vignoli. L’uomo ha detto di trovarsi in città come ospite di amici e ha mostrato un documento, poi si è dato improvvisamente alla fuga. Durante la corsa ha lanciato il cellulare oltre il muro di cinta di un cortile in via Vespri Siciliani. Poco dopo, in via Bruzzesi, si è disfatto anche di un involucro contenente 4 grammi di cocaina, 44 di hashish e 4 di marijuana.

Dal telefono alla perquisizione

Gli agenti lo hanno inseguito e bloccato in via Giambellino. Nel telefono recuperato sono state trovate le foto di alcune bollette intestate a un’abitazione di Villa Cortese, e da qui è scattata la perquisizione. Nell’appartamento i poliziotti hanno sequestrato un borsone sportivo con cinque buste di marijuana, per un peso complessivo di 5,26 chili. Sono stati trovati anche due panetti di hashish da due etti, un barattolo con quasi un etto della stessa sostanza, diversi telefoni cellulari e il materiale necessario per confezionare le dosi.