Conegliano e Milano restano imbattute in vetta alla classifica di LVF A1 Fineco, in attesa del loro scontro diretto al Forum di Assago.

La nona giornata di LVF A1 Fineco si chiude con Conegliano e Milano ancora a punteggio pieno, a 27 punti ciascuna. Il turno precede il big match previsto al Forum di Assago domenica 22 novembre, che potrebbe decidere il primato. Alle loro spalle Chieri è terza con 22 punti, seguita da Vallefoglia con 20.

Bergamo cede un set alle Pantere ma perde la gara

Nel posticipo delle 20 la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ha perso il primo set del campionato, il secondo parziale è andato alla ChorusLife Bergamo. Le Pantere hanno chiuso 3-1 (13-25, 25-23, 18-25, 19-25). Il miglior giocatore dell’incontro è stato Linda Manfredini, con 13 punti, 3 ace e un muro. Con Yao al posto di Wolosz, la squadra di coach Santarelli ha trovato doppia cifra anche con Haak (17), Gabi (12), Sillah (10) e Folie (10). Per Bergamo ha brillato Kipp con 17 punti, mentre mancavano Pietrini e Meli.

Milano chiude Cuneo in poco più di un’ora

La Numia Vero Volley Milano ha inflitto un 3-0 alla Granda Volley Cuneo in 62 minuti (13-25, 17-25, 13-25) e ha infilato la nona vittoria consecutiva. Paola Egonu ha segnato 10 punti e resta ferma a 6088 punti in meno rispetto al primato di Carmen Turlea sulle migliori marcatrici di sempre. Piva ha chiuso con 14 punti e Lanier è stata nominata MVP con 13. Cuneo ha commesso 22 errori e ha chiuso con il 9% di efficienza in attacco.

Chieri, Scandicci e Novara tornano a vincere

La Reale Mutua Fenera Chieri ha superato 3-0 la Cbf Balducci Hr Macerata, dopo un primo set vinto 25-21. Lubian è stata la migliore con 10 punti. La Savino Del Bene Scandicci ha battuto 3-1 la Laica Cioccolato Uyba con Van Ryk a quota 26 punti. A Latisana l’Igor Gorgonzola Novara ha vinto 3-1 sulla Cda Volley Talmassons, trascinata da Grobelna con 21 punti.

Omag Consolini vince al tie-break di Brescia

L’Omag Consolini Volley 1907 ha superato 3-0 la Valsabbina Millenium Brescia (28-30, 17-25, 24-26), decidendo il primo e il terzo set ai vantaggi. Mihaljevic ha segnato 18 punti per le romagnole, mentre per Brescia Bracchi ha realizzato 15 punti. La formazione lombarda resta ultima in classifica con 3 punti.