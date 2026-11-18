Dopo nove ko di fila in Europa, l'Olimpia Milano torna a vincere grazie a Burnell, Thompson e Bolmaro.

Dopo il successo in campionato, l’Olimpia Milano ha conquistato anche il primo successo in Eurolega con coach Banchi in panchina. Il 91-77 sulla Stella Rossa Belgrado chiude una serie di nove sconfitte consecutive nella competizione europea.

La partita all’Forum di Assago

Milano ha imposto il proprio ritmo nella ripresa, chiudendo il terzo periodo con un parziale di 49-33 dopo un primo tempo equilibrato. Decisivo l’apporto di Leandro Bolmaro, autore di 15 punti, e di Jason Burnell con 12 punti e un lavoro costante sotto canestro. Anche Thompson ha firmato 12 punti e 8 assist, mentre Peters ha chiuso con 7 rimbalzi.

La risposta di Belgrado e la difesa milanese

La Stella Rossa, che concede meno di 80 punti a partita in Eurolega, ha trovato in Carter il miglior realizzatore con 21 punti. Milano ha però limitato le conclusioni dei serbi e ha sfruttato la fiducia in attacco per arrivare spesso al ferro. Il parziale finale di 13 punti nel quarto periodo, firmato da un’ultima tripla di Bolmaro, ha sigillato il successo.

La prossima sfida europea è in programma giovedì al Forum contro il Fenerbahce.