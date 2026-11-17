Torino è ultima per qualità dell'aria tra 40 città europee, Milano segue da vicino. Copenaghen guida la classifica grazie a scelte precise sulla mobilità.

In Italia l’inquinamento atmosferico provoca ogni anno circa 70mila morti premature, secondo le stime dell’Agenzia europea dell’ambiente. Il City ranking 2026 – Free to Breathe della coalizione Clean Cities analizza 40 città del continente e mostra che le grandi città italiane sono ancora lontane dagli standard europei.

Milano occupa il 36° posto e Torino il 37°, nei gradini più bassi della graduatoria. La classifica valuta quattro indicatori: i livelli attuali di inquinamento, i progressi dell’ultimo decennio, le misure per ridurre l’inquinamento legato ai trasporti e il rispetto dei nuovi standard europei.

Torino ultima per biossido di azoto e polveri sottili

Torino registra le concentrazioni combinate più alte di biossido di azoto e polveri sottili tra le città esaminate, con livelli di NO2 superiori a quelli di Milano. Il biossido di azoto, prodotto soprattutto dal traffico, arriva a 33,4 microgrammi per metro cubo a Torino, contro i 12,5 di Copenaghen e i 30,5 di Milano. Le PM2,5, particelle così piccole da penetrare in profondità nell’apparato respiratorio, raggiungono 18,7 microgrammi per metro cubo, più di due volte e mezzo quelli della capitale danese.

Il capoluogo piemontese supera largamente i limiti europei che entreranno in vigore nel 2030, fissati a 20 microgrammi per il biossido di azoto e 10 per le polveri sottili. Rispetto al triennio 2016-2018, però, il biossido di azoto è calato del 31,5% e le polveri sottili del 29,7%. Torino guadagna così tre posizioni, ma resta davanti solo a Zagabria, Bucarest e Atene.

Le scelte che fanno la differenza

Copenaghen, prima in classifica, ha un parco autobus interamente elettrico, buone infrastrutture ciclabili e zone a basse emissioni efficaci, come spiega Philip Amaral, direttore delle campagne europee di Clean Cities. Gand e Bruxelles, città senza vantaggi geografici, hanno investito su mobilità ciclabile e zone a basse emissioni che escludono i veicoli più inquinanti.

Torino può contare su 7 punti su 10 per le misure adottate, come Milano e Londra. Il 44% della flotta di autobus è elettrico o filobus, ma le piste ciclabili protette coprono solo il 30% della rete principale e le strade scolastiche sono davanti al 24% delle scuole primarie. Amaral sottolinea che la zona a basse emissioni da sola non basta e va affiancata da più spazio per pedoni e ciclisti, strade scolastiche e autobus elettrici.

Le petizioni di Clean Cities a Torino e Milano

Clean Cities ha avviato due petizioni rivolte ai sindaci di Torino e Milano per chiedere interventi sulla mobilità urbana. A Milano si chiede un piano per rendere più sostenibile la distribuzione delle merci. A Torino si chiede di accelerare le strade scolastiche, istituire una zona a basse emissioni che copra tutto l’abitato e sostituire auto, moto e furgoni inquinanti.

La richiesta torinese arriva a meno di due mesi dalla morte di Nicolò Di Cio, bambino di 7 anni investito a settembre mentre andava a scuola in bicicletta con il padre, nel controviale di corso Regina Margherita. Ilaria Lenzi di Clean Cities ricorda gli episodi di Torino, Firenze e Bolzano in cui bambini sono stati investiti e uccisi, e sottolinea la necessità di uno spazio pubblico sicuro e di un’aria respirabile. L’inquinamento atmosferico, aggiunge l’organizzazione, causa infarti, asma, malattie polmonari e tumori, con effetti più gravi su neonati, bambini, anziani e persone con patologie croniche.