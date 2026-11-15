Bolzano guida la classifica 2026, Milano scivola al secondo e il Sud rimane ai margini della qualità della vita

La 28ª indagine sulla qualità della vita ha analizzato 107 province italiane, valutando 92 indicatori raggruppati in nove dimensioni. I risultati mostrano che 60 province mantengono un livello di vivibilità definito “buono” o “accettabile”, lo stesso dato dell’edizione precedente, a conferma di una stabilità generale a livello nazionale.

Bolzano in cima, Milano e Bologna al podio

Il capoluogo altoatesino ha riconquistato la vetta grazie a performance eccellenti nei settori economico, ambientale e turistico. Milano, dopo due anni al primo posto, scende al secondo posto, mentre Bologna difende solidamente il terzo gradino. La differenza di punteggio è relativamente contenuta, ma evidenzia come la capacità di offrire servizi avanzati e infrastrutture di qualità continui a premiare le province del Nord.

Milano: punti di forza e criticità

Milano conserva una posizione di rilievo nei campi istruzione, reddito e sanità. Nel segmento formativo, il capoluogo lombardo si piazza al secondo posto a livello nazionale, dietro solo a Bologna, grazie a elevati tassi di partecipazione scolastica e a una rete di università e enti di ricerca di eccellenza. Nel profilo economico, Milano resta al secondo posto, superato solo da Bolzano, mentre nel sistema sanitario l’area metropolitana si classifica al quarto livello, dopo Bolzano, Trento e Prato. Tuttavia, la classifica dei reati e della sicurezza la colloca tra le ultime 18 province, un risultato condiviso con altre grandi metropoli, che mette in luce una vulnerabilità persistente legata a densità abitativa e flussi di persone.

Andamenti regionali: vincitori e retrocessi

Nel resto della Lombardia, le dinamiche risultano eterogenee. Bergamo scalda il podio della qualità ambientale, posizionandosi al terzo posto nazionale, mentre Como registra un salto di 20 posizioni nella classifica della sicurezza, raggiungendo il 41° posto complessivo. Al contrario, Cremona subisce una flessione di 16 posizioni, scendendo al 55° posto, e Monza e della Brianza perde quattro gradini, passando dal 5° al 9° posto. Nel Nord-Ovest, 19 province su 25 si trovano nei primi due gruppi di testata, consolidando il ruolo trainante della regione.

Divario Nord-Sud e record di crescita

Il Nord-Est emerge come locomotiva del Paese: tutte le sue 22 province sono inserite nei gruppi “buono” o “accettabile”. Il Nord-Ovest segue a ruota con 19 province su 25 nella stessa fascia. Al centro, 18 province su 22 mantengono una buona posizione, grazie anche alla presenza di Firenze (7° posto) e Roma (30°). Il Mezzogiorno resta in forte ritardo: la prima provincia meridionale nella graduatoria è Isernia (67° posto), e le ultime 21 posizioni, dal 87° al 107°, sono occupate esclusivamente da realtà del Sud e delle Isole, con Taranto al fondo della classifica. Tra i record più evidenti, Belluno compie il balzo più consistente, avanzando di 29 posizioni e raggiungendo il 31° posto.

Prospettive per la prossima edizione

Se i trend dei prossimi mesi seguiranno quanto emerso dall’attuale indagine, è probabile che le province del Nord mantengano la leadership, soprattutto quelle che hanno investito in innovazione e politiche ambientali. Il Sud, al contrario, dovrà affrontare una serie di sfide legate a disoccupazione, carenza di servizi sanitari e aumento dei fenomeni criminali per migliorare la propria posizione. Il monitoraggio dei 92 indicatori rimarrà il metodo più efficace per valutare i progressi e le aree di intervento, offrendo a comuni e regioni una bussola operativa per orientare le politiche di sviluppo nei prossimi anni.