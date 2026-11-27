Gli specialisti della Fondazione Mondino arrivano a CityLife, nell'Health Center Nicola Dioguardi di MDConcierge, con l'obiettivo di ampliare l'accesso a prestazioni specialistiche di qualità.

Giovedì 26 novembre la Fondazione Mondino IRCCS, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico con sede a Pavia e riferimento nazionale e internazionale per le neuroscienze, ha firmato un accordo con MDConcierge. Con l’intesa, gli specialisti del Mondino saranno presenti nell’Health Center “Nicola Dioguardi” di MDConcierge, nel quartiere CityLife di Milano.

Che cosa prevede l’accordo

MDConcierge è la prima organizzazione indipendente ad aver portato in Italia il modello della Concierge Medicine, un sistema di assistenza medica completa basato sulla prevenzione. Le due realtà condividono l’attenzione alla qualità, alla prevenzione, alla centralità della persona e alla personalizzazione dei percorsi di cura.

Per la Fondazione Mondino si tratta di un ampliamento della propria rete sul territorio. L’obiettivo è rendere le competenze cliniche, diagnostiche e specialistiche dell’Istituto più accessibili anche fuori dalla sede storica di Pavia. L’accordo prevede inoltre nuove forme di collaborazione con altre realtà sanitarie, per rafforzare la ricerca scientifica.

Le dichiarazioni dei due responsabili

Gianni Bonelli, Direttore Generale di Fondazione Mondino IRCCS, ha dichiarato: «Questo accordo rappresenta un passaggio importante nella strategia di sviluppo di Fondazione Mondino IRCCS e nella nostra volontà di valorizzare l’eccellenza delle nostre competenze cliniche e scientifiche anche in nuovi contesti di cura».

Bonelli ha aggiunto che la presenza a Milano permette di mettere il patrimonio professionale dell’Istituto a disposizione di un pubblico più ampio, con un modello che unisce qualità clinica, personalizzazione dei percorsi e attenzione all’esperienza del paziente.

Massimo Pietracaprina, Founder & CEO di MDConcierge, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi dell’accordo con la Fondazione Mondino IRCCS, che rappresenta un nuovo traguardo di eccellenza nella costruzione di un network di grande autorevolezza clinica in Italia e all’estero».

Pietracaprina ha spiegato che l’obiettivo è costruire un sistema integrato di competenze e collaborazioni, con un’assistenza continuativa e personalizzata. Secondo il CEO, l’intesa completa in modo significativo gli obiettivi di crescita dell’azienda.

Il Mondino e il modello MDConcierge

La Fondazione Mondino ha sede a Pavia ed è riconosciuta dal Ministero della Salute come IRCCS dal 1973. È il più antico istituto neurologico italiano e un riferimento per patologie come ictus e malattie cerebrovascolari, Parkinson e Alzheimer, sclerosi multipla, cefalee ed epilessia dell’adulto, del bambino e dell’adolescente. Tra gli altri ambiti ci sono la neuropsichiatria infantile, i tumori cerebrali, la medicina del sonno e le malattie rare di interesse neurologico.

MDConcierge è stata fondata nel 2019 da Massimo Pietracaprina per avvicinare le persone al sistema sanitario. Al centro del suo modello c’è il Medico Tutor, un internista che coordina il percorso clinico di ogni associato. Il servizio comprende inoltre un Piano di Prevenzione personalizzato, la Personal Health Assistant, la piattaforma Hygea per custodire e analizzare i dati sanitari e Active Care, il servizio di medicina digitale con medici attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.