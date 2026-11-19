Dalla Giunta regionale arrivano 45,6 milioni di euro per potenziare sportelli, servizi e presidi nei quartieri di edilizia pubblica lombardi.

La Giunta regionale ha approvato una delibera che destina 45,6 milioni di euro ai quartieri di edilizia residenziale pubblica di tutta la Lombardia. Il provvedimento, proposto dall’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, punta a migliorare i servizi offerti agli inquilini e a favorire la riqualificazione sociale di questi territori.

I fondi arrivano dal Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 e servono a finanziare interventi previsti per il triennio 2027-2029. L’obiettivo è costruire una rete di servizi territoriali in grado di rispondere alle richieste quotidiane di chi vive negli alloggi pubblici, rafforzando il collegamento tra cittadini, Aler, Comuni e servizi sociali.

Ripartizione dei fondi tra Aler, Comuni capoluogo e piccoli centri

Dei 45,6 milioni, 24 milioni di euro andranno alle progettualità presentate dalle Aler. Altri 16 milioni di euro saranno destinati ai Comuni capoluogo e ai Comuni della Città metropolitana di Milano, mentre 5,6 milioni di euro sosterranno i Comuni di piccole o medie dimensioni con una forte presenza di alloggi popolari. Le risorse servono sia a proseguire iniziative già avviate sia ad avviarne di nuove.

Sportelli potenziati e presidi nei quartieri

Il piano prevede di rafforzare gli sportelli, soprattutto quelli degli uffici Aler, per aiutare i cittadini ad accedere alle graduatorie e per affrontare la morosità. Nei quartieri sono previsti presìdi con custodi e community manager, uffici mobili, interventi di valorizzazione degli spazi comuni e iniziative per promuovere la legalità e contrastare il degrado.

Il percorso si appoggia a esperienze già avviate in oltre 90 quartieri di edilizia pubblica di diversi capoluoghi di provincia, dove sono stati attivati più di 50 presìdi territoriali con una prima tranche di 21 milioni di euro, anch’essa derivante da fondi FSE+.

Il community manager è un operatore di quartiere che ascolta gli inquilini e li aiuta a risolvere problemi di natura sociale, amministrativa o tecnica.

Le parole dell’assessore Franco

Secondo Paolo Franco, la Missione Lombardia, piano per il rilancio delle politiche abitative regionali, non si limita agli edifici: punta a potenziare sportelli e rete dei servizi, a offrire punti di riferimento agli inquilini e a rafforzare la presenza delle istituzioni nelle realtà più complesse. L’assessore ha sottolineato che le politiche abitative non devono esaurirsi nell’assegnazione di un alloggio, ma contribuire a creare comunità più coese.

Franco ha inoltre spiegato che il sostegno si estende ai Comuni di piccole e medie dimensioni che concentrano molti alloggi popolari e che rappresentano il polo di riferimento per chi cerca una casa pubblica in quella zona.