Una sede più ampia e moderna per la farmacia comunale della frazione di Terrazzano, con nuovi servizi per i cittadini di Rho.

Il Comune di Rho ha inaugurato la nuova sede della Farmacia Comunale 2 nella frazione di Terrazzano. I locali si trovano in via Monsignor Fumagalli 7, e il taglio del nastro è stato organizzato dall’Ufficio Cerimoniale del Comune. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Andrea Orlandi, il presidente delle Farmacie comunali Alberto Garavaglia e il direttore generale Davide Colombo, insieme agli assessori Paolo Bianchi, Emiliana Brognoli e Valentina Giro, e ai consiglieri comunali Giuseppe Caronni e Clelia La Palomenta.

Alla cerimonia era presente anche una delegazione dell’Associazione Anziani di Terrazzano, con un gruppo di soci. Il trasferimento della farmacia è legato a un intervento più ampio sulla frazione. Il Sindaco ha spiegato che il progetto nasce dai fondi del PNRR: l’Associazione Anziani è stata trasferita per permettere la demolizione della vecchia scuola e la costruzione di quella nuova, e questo ha generato una catena di spostamenti che ha coinvolto anche la farmacia.

Una sede più ampia per nuovi servizi

La farmacia occupava in precedenza uno spazio in piazza Della Chiesa. I nuovi locali sono più ampi e moderni, e l’Azienda Farmacie ha colto l’occasione per rinnovare arredi e attrezzature. Il presidente Garavaglia ha spiegato che la scelta si inserisce nell’indirizzo generale dell’ente, cioè valorizzare la frazione. Secondo quanto dichiarato, la nuova sede consente di offrire più prestazioni alla cittadinanza in un ambiente più confortevole.

Nella sede, operativa dal 3 agosto, gli operatori possono eseguire holter cardiaco e pressorio, elettrocardiogramma e analisi di primo livello per glicemia, colesterolo e profilo lipidico. Da settembre sono in corso le vaccinazioni antinfluenzali. Il Sindaco ha sottolineato in particolare i locali dedicati alle vaccinazioni, e ha annunciato che accanto alla farmacia verranno sviluppati altri servizi.

Il macchinario per la pelle e i test sui capelli

Tra le novità c’è un macchinario che misura idratazione, presenza di sebo ed elasticità della pelle. Sulla base dei risultati, il personale può proporre sieri e creme da giorno, da notte e per il contorno occhi, personalizzati per ciascuna persona. La farmacia offre anche test tricologici ed esami del cuoio capelluto, utili per scegliere i prodotti più adatti.

I servizi sono erogati preferibilmente su appuntamento, ma restano accessibili anche senza prenotazione, in base alla disponibilità degli operatori. Il personale della sede è composto da farmacisti e collaboratori dell’Azienda Farmacie.

Le parole dei relatori

Il direttore generale Davide Colombo ha definito l’inaugurazione un momento molto emozionante. Ha ringraziato i cittadini di Terrazzano intervenuti e ha affermato che il Consiglio di Amministrazione ha lavorato a un progetto di qualità. Colombo ha inoltre richiamato l’attenzione sul benessere dei dipendenti, che potranno lavorare in ambienti più luminosi e funzionali. Per l’Azienda, ha precisato, la missione è radicarsi nel tessuto cittadino, prima ancora di valutare i ricavi.

Il presidente Alberto Garavaglia ha ringraziato i presenti e ha sottolineato la presenza di ex dipendenti, colleghi di altre farmacie comunali del territorio e rappresentanti delle istituzioni. Per Garavaglia questa partecipazione dimostra che le farmacie comunali collaborano bene tra loro.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha concluso la cerimonia salutando la Polizia di Stato, i dipendenti delle farmacie comunali e i cittadini presenti. Orlandi ha spiegato che la scelta non è stata un semplice trasferimento: l’obiettivo era trovare uno spazio più grande, capace di ospitare servizi aggiuntivi. Ha aggiunto che la farmacia, insieme alla scuola e alla chiesa, rappresenta uno dei luoghi di riferimento per la comunità, dove le persone si incontrano e scambiano due parole. Dopo i discorsi, il taglio del nastro è stato seguito da un piccolo aperitivo, a cui hanno partecipato numerosi cittadini.