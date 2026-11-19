Il pronto soccorso è pensato per le emergenze e le urgenze. Una guida a codici di priorità, tempi di attesa, continuità assistenziale, case di comunità, numeri utili e documenti da portare per velocizzare la presa in carico a Milano.

Il pronto soccorso è il servizio ospedaliero dedicato alle situazioni in cui la vita o la salute di una persona sono in pericolo immediato o richiedono accertamenti urgenti. A Milano, come nelle altre grandi città italiane, l’accesso è aperto a tutti, ma l’ordine di visita non segue l’arrivo: dipende dalla gravità clinica. Capire questo principio aiuta a leggere correttamente le attese.

La questione interessa chiunque viva in una grande area urbana, dove i presìdi sono molti e le richieste numerose. Anche chi cerca informazioni su un pronto soccorso di un’altra città, da Padova a Rimini, da Pescara a Como, ritrova le stesse regole di base. Qui si trattano i criteri di accesso, i codici, le alternative sul territorio e i documenti utili.

Quando rivolgersi al pronto soccorso

Il pronto soccorso è indicato per sintomi che suggeriscono un rischio serio e rapido. Tra i casi tipici ci sono:

dolore toracico intenso o oppressivo;

intenso o oppressivo; difficoltà respiratoria improvvisa;

segni di ictus, come bocca storta, debolezza a un braccio, difficoltà nel parlare;

traumi importanti, emorragie che non si fermano, perdita di coscienza;

febbre alta in neonati e bambini molto piccoli, reazioni allergiche gravi.

In presenza di questi segnali si chiama il 112 (numero unico di emergenza) senza mettersi al volante. Il personale di centrale valuta la situazione e invia il mezzo adeguato.

Triage e codici di priorità

All’arrivo, un infermiere formato esegue il triage: una valutazione rapida di parametri vitali, sintomi e storia clinica che assegna un codice. In molte strutture italiane si usa una scala a cinque livelli, spesso indicata con colori:

rosso : emergenza, accesso immediato;

: emergenza, accesso immediato; arancione : urgenza maggiore, attesa molto breve;

: urgenza maggiore, attesa molto breve; azzurro : urgenza, visita in tempi contenuti;

: urgenza, visita in tempi contenuti; verde : urgenza minore;

: urgenza minore; bianco: non urgente.

I tempi massimi di riferimento si accorciano all’aumentare della gravità. Il codice può cambiare: chi aspetta viene rivalutato e, se le condizioni peggiorano, va segnalato subito al personale.

Perché le attese variano

L’attesa dipende dal numero di pazienti più gravi presenti in quel momento, non dall’ordine di ingresso. Un codice basso può essere superato più volte da casi più urgenti, anche se in sala c’è da ore. Pesano poi la disponibilità di posti letto per i ricoveri, gli esami necessari (analisi, radiografie, consulenze specialistiche) e i picchi tipici di certe fasce orarie, come sera e fine settimana. Per questo il tempo complessivo di permanenza comprende visita, accertamenti e decisione finale, non solo il primo contatto.

Alternative sul territorio

Per problemi non urgenti esistono risposte più adatte, che lasciano libero il pronto soccorso per le emergenze:

medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, primo riferimento nelle ore diurne;

o pediatra di libera scelta, primo riferimento nelle ore diurne; continuità assistenziale (ex guardia medica), attiva di notte, nei festivi e nei prefestivi, raggiungibile tramite il numero europeo armonizzato 116117 dove attivo;

(ex guardia medica), attiva di notte, nei festivi e nei prefestivi, raggiungibile tramite il numero europeo armonizzato dove attivo; case di comunità , strutture territoriali che riuniscono medici, infermieri e servizi per patologie semplici e cronicità;

, strutture territoriali che riuniscono medici, infermieri e servizi per patologie semplici e cronicità; farmacie, per consigli e misurazioni di base.

Le ATS e le ASST lombarde pubblicano sui propri siti i recapiti aggiornati di questi servizi. Lo stesso vale per i servizi di profilassi internazionale e i centri vaccinali di Milano, a cui rivolgersi per vaccinazioni e consigli per chi viaggia, senza passare dall’ospedale.

Come preparare i documenti e accelerare la presa in carico

Una cartella pronta riduce errori e tempi di raccolta delle informazioni. Conviene portare:

documento di identità e tessera sanitaria; elenco dei farmaci assunti, con dosi e orari; referti, lettere di dimissione ed esami recenti, anche in formato digitale; indicazione di allergie, patologie croniche, interventi pregressi; recapito di un familiare o di chi può fornire altre informazioni.

Chi ha malattie croniche può tenere un foglio riassuntivo sempre aggiornato nel portafoglio o nel telefono. Al triage è utile descrivere i sintomi in modo preciso: quando sono iniziati, come sono cambiati, che cosa è stato già fatto.

Prima di partire, chi ha un dubbio può telefonare al proprio medico o al numero della continuità assistenziale: un consulto rapido consente spesso di capire se serve l’ospedale. Il fascicolo sanitario elettronico, se attivato, permette di consultare e mostrare referti anche da smartphone, utile quando i documenti cartacei non sono a portata di mano.