Otto siti inquinati in Lombardia riceveranno fondi regionali per la bonifica, dal Milanese fino a Sondrio.

La Regione Lombardia ha approvato una delibera che destina oltre 1,5 milioni di euro al risanamento di otto siti contaminati distribuiti su cinque province. Il provvedimento, proposto dall’assessore all’Ambiente e al Clima Giorgio Maione, rientra nella seconda programmazione economico-finanziaria del 2026 dedicata al recupero dei terreni inquinati. La giunta ha inoltre confermato i fondi già assegnati al Comune di Colturano.

I fondi per il Milanese e il Pavese

La quota più alta, pari a 825mila euro, va all’ex Cava Bazzini di Redavalle, nel Pavese. Nel Milanese, 271.291 euro serviranno per l’area dell’ex chimica Saronio, tra Melegnano e Cerro al Lambro, mentre 15.420 euro sono destinati al sito Chico snc – ex Cromatura moderna di San Giorgio su Legnano. A Mede, in provincia di Pavia, sono stanziati 256.638 euro per un’area privata accanto alla Strada Provinciale 14, dove sono stati scaricati illegalmente rifiuti inquinanti. Infine, 10.995 euro andranno a Bressana Bottarone, per un terreno lungo la strada statale 35, in località Valle Botta.

Gli interventi in Bergamasco, Mantovano e Valtellina

Nel Bergamasco, 25.767 euro finanzieranno la bonifica dell’area Ripa Ricetto, in località Castello, a Cividate al Piano. Nel Mantovano arrivano 13.410 euro per l’ex Flucosit, in località Valli di Mosio, ad Acquanegra sul Chiese. In Valtellina, la Provincia di Sondrio riceverà 127.802 euro per mettere in sicurezza l’ex discarica di inerti tra via Gramsci e via Torelli, un’area classificata come plume, cioè la scia di sostanze inquinanti che si diffonde dalla sorgente nell’ambiente circostante.

L’obiettivo dichiarato è sbloccare situazioni ambientali delicate e restituire spazi sicuri alle amministrazioni locali. Maione afferma che tutela dell’ambiente e sicurezza dei cittadini sono una priorità per l’ente regionale, che intende offrire ai Comuni risorse concrete per affrontare criticità complesse.