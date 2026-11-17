Un evento legato all'estrema destra europea attira auto da mezza Europa a Legnano, mentre le forze dell'ordine presidiano la zona.

Nel fine settimana del 13 e 14 novembre 2026 un raduno internazionale di estrema destra avrebbe portato a Legnano militanti provenienti dall’estero. Nella zona Oltre Sempione è stato notato un ampio dispiegamento di Carabinieri e Polizia di Stato, mentre in strada comparivano numerose auto con targhe tedesche, francesi, polacche e austriache.

Il programma del weekend tra Bollate e Legnano

L’iniziativa sarebbe partita venerdì 13 novembre 2026 a Bollate, dove la prima giornata si sarebbe svolta presso la Skinhouse di Bollate. La serata conclusiva era invece prevista in un locale di Legnano, secondo quanto circolato sui social. Il nome del secondo locale non è stato reso noto, e si conosce soltanto la sua collocazione nell’area Nord-Ovest d’Italia.

Gli eventi sarebbero stati promossi dalla rete Hammerskin e dal movimento Lealtà Azione. Già a inizio ottobre il Partito della Rifondazione Comunista, nella sua federazione milanese, aveva denunciato l’organizzazione di questa iniziativa di due giorni, chiedendo attenzione sul tema.

Segnalazioni e movimenti delle forze dell’ordine

Nella serata di sabato 14 novembre 2026 sono arrivate le prime segnalazioni dai residenti, che hanno notato un consistente movimento di agenti. Sui social si sono moltiplicate le domande su quanto stesse accadendo. Le auto con targhe provenienti da Germania, Francia, Polonia, Austria e Svizzera hanno alimentato l’ipotesi che i partecipanti arrivassero da più Paesi.

Al momento il quadro resta quello delle ricostruzioni diffuse online. Tutto indica un ritrovo internazionale a Legnano con la partecipazione di persone legate a movimenti di estrema destra, senza ulteriori conferme ufficiali.