Al Teatro Martinitt di Milano il 23 novembre torna Note di libertà, il concerto che porta sul palco i detenuti del carcere di Bollate insieme a Dargen D'Amico.

Torna a Milano Note di libertà, il concerto giunto alla seconda edizione che vede protagonisti i detenuti del carcere di Bollate. L’iniziativa fa parte del progetto Musica in carcere, promosso dalla Fondazione Antonio Carlo Monzino, che nel corso di sedici anni ha coinvolto circa 1.500 detenuti, anche minorenni, nelle case circondariali di San Vittore e Bollate e nel carcere minorile Beccaria. Dal 2017 l’Associazione Milano Musica è partner strategico del progetto.

Il palco del Teatro Martinitt

Lo spettacolo si terrà lunedì 23 novembre alle 20 al Teatro Martinitt, in via Riccardo Pitteri 58, che ha 430 posti. Sul palco salirà la band Freedom Sounds, formata nel 2008 dall’assistente capo coordinatore Francesco Mondello insieme a detenuti ed ex detenuti. La formazione suona basso, chitarra, batteria e tastiera, proponendo brani della tradizione musicale.

La presentazione è affidata alla comica Ippolita Baldini, mentre tra gli ospiti figurano Dargen D’Amico e i comici musicisti Andrea Di Marco e Sergio Sgrilli, già visti a Zelig. Il teatro fu fondato come istituzione educativa legata alla casa di accoglienza per orfani nata nel 1531, e il Comune di Milano lo mette oggi a disposizione del progetto.

Sostegni e obiettivi del progetto

Il progetto è sostenuto da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Fondazione Monte di Lombardia. Tra i patrocini figurano il Comune di Milano, il Ministero della Giustizia, il Consiglio regionale lombardo e la stessa Fondazione Cariplo. La Carosello Records ha collaborato alla selezione degli artisti esterni.

Nel 2025 l’iniziativa ha coinvolto 300 partecipanti, di cui circa 50 tra artisti, operatori e partner. La Fondazione punta a sensibilizzare l’opinione pubblica su un mondo spesso ignorato e a preparare il rilancio nel 2027, con l’avvio di un laboratorio di liuteria a Bollate per costruire e riparare strumenti, offrendo formazione professionale e reinserimento sociale.

L’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, ha sottolineato che la cultura deve essere accessibile anche a chi vive in detenzione, e che la musica offre strumenti di ascolto, relazione e riscatto, soprattutto ai giovani. L’ingresso è con prenotazione e donazione sul sito /musica-in-carcere.