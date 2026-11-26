Venerdì 4 dicembre a Canegrate un concerto dal vivo dedicato ai Queen, nel trentacinquesimo anniversario della morte di Freddie Mercury.

Venerdì 4 dicembre 2026 alle 22 il BeerBanti di Canegrate ospita il concerto “In a Queen experience”, un omaggio all’universo dei Queen. L’appuntamento arriva a 35 anni dalla scomparsa di Freddie Mercury, morto il 24 novembre 1991.

Lo spettacolo al BeerBanti di Canegrate

Lo spettacolo è interamente dal vivo. Secondo la presentazione, l’imitazione lascia spazio all’interpretazione, all’autenticità e alla teatralità della band. È possibile cenare prima del concerto.

Sul palco salgono Daniele Sari alla voce, Luca Colombo alla chitarra e Danny Conizzoli al basso. Sari ha collaborato con Ivan Cattaneo, Bobby Solo e Francesco Gabbani, con cui ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2017. Colombo è un cultore del sound di Brian May. Conizzoli ha più di 20 anni di attività dal vivo e ha suonato anche sul palco di Sanremo.

Freddie Mercury e la sua eredità musicale

Freddie Mercury morì alle 18.48 del 24 novembre 1991 nella sua casa di Londra, all’età di 45 anni. Il giorno prima aveva reso pubblica la diagnosi di Aids con un comunicato stampa.

Nato a Zanzibar con il nome di Farrokh Bulsara e cresciuto tra India e Inghilterra, con i Queen ha cambiato il modo di fare musica. Nel 1985, al Live Aid, in venti minuti ha guidato il pubblico di settantamila spettatori. Nel 1984, a Sanremo, ha allontanato il microfono dalla bocca sulle note di Radio Ga Ga. Il video di I Want to Break Free ironizzava sugli stereotipi di genere.

Il ricordo nelle mostre e nelle sale

La sua musica torna nei raduni commemorativi e nelle mostre dedicate agli scatti storici. Nelle sale cinematografiche è tornato il concerto di Budapest del 1986, restaurato.

Chi vuole assistere allo spettacolo di Canegrate può contattare il BeerBanti per conoscere prezzi e modalità di prenotazione.