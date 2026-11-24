La sindaca di Genova Silvia Salis interviene alla XXX edizione di Italia Direzione Nord criticando il metodo delle primarie per la corsa a sindaco di Milano. Nel frattempo, Elly Schlein incoraggia Pierfrancesco Majorino, che fissa la data per il voto interno a febbraio.

La XXX edizione di Italia Direzione Nord, organizzata dalla Fondazione Stelline alla Triennale di Milano il 23 novembre 2026, ha offerto uno spaccato crudo della competizione politica in vista delle comunali. Il tema centrale è stato il dopo Sala, con posizioni divergenti sul metodo di selezione dei candidati all’interno del centrosinistra.

Le critiche di Silvia Salis alle primarie

Silvia Salis, sindaca di Genova, ha espresso una posizione netta contraria alle primarie, definendole un rischio per la coesione della coalizione. «A volte le primarie sono fratricide», ha dichiarato dal palco. La sua proposta alternativa è chiara: «Sarebbe meglio arrivare a un candidato senza, è la mia opinione».

Salis ha difeso anche la figura di Mario Calabresi, oggetto di critiche per la sua provenienza giornalistica. Secondo la sindaca genovese, «Non esiste un corso per fare il sindaco». Ha aggiunto che «La storia è piena di presidenti del Consiglio che si sono comportati benissimo e che prima avevano fatto un altro lavoro», invitando a non credere né all’idolatria né agli attacchi sull’incompetenza.

Un passaggio significativo ha riguardato il clima politico nazionale. Salis ha denunciato un abbassamento del livello del confronto: «Dalla destra insulti al mio matrimonio e a mio figlio, mai un dibattito politico così basso». Ha descritto gli attacchi ricevuti come rivolti alla sua carriera e alla vita privata, rendendo difficile immaginare un dibattito sereno.

L’endorsement di Schlein e la linea di Majorino

Mentre Salis suggeriva di evitare le primarie, Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione Lombardia, ha confermato la volontà di procedere con questo strumento. «Faremo le primarie a febbraio, si troverà un equilibrio tra coalizione milanese e nazionale», ha annunciato.

La posizione di Majorino sembra rafforzata dall’appoggio della segretaria nazionale dem. In occasione della festa per i 50 anni di Repubblica, Elly Schlein ha incontrato Majorino. Fonti presenti hanno riferito che la leader ha abbracciato il dirigente e gli ha detto: «Coraggio, vai avanti Pier». Majorino ha commentato laconico: «Elly ed io ci siamo visti mezz’ora fa, c’è grande sintonia».

Il confronto con Giuseppe Sala resta aperto. A chi chiedeva consiglio ai candidati su chi nominare assessore al Bilancio, Sala aveva indicato figure tecniche. Majorino ha replicato spostando l’attenzione su un dossier caldo: «A Sala suggerisco di ascoltare ciò che gli sta dicendo il Consiglio comunale sul progetto di San Siro».

Altri protagonisti della maratona elettorale

La giornata ha visto alternarsi diversi aspiranti sindaci. Anna Scavuzzo, vicesindaco uscente, ha risposto ironicamente a chi le chiedeva perché candidarsi dopo dieci anni da vicesindaco: «Sono una matta consapevole». Lorenzo Pacini, assessore al Municipio 1, ha messo in guardia dal centrismo, ricordando che «Alle ultime Comunali c’è stato il 52% di astenuti» e che servono risposte specifiche di sinistra.

Dal fronte riformista, Carlo Calenda ha chiarito la strategia di Azione: «Noi sosterremo Calabresi se sarà candidato alle elezioni di Milano». Ha espresso stima per il giornalista e ha auspicato un confronto serio, lontano dalle etichette ideologiche.

Nel centrodestra, Matteo Perego di Cremnago ha difeso la presenza dei militari a Milano dopo gli scontri di ottobre, mentre Silvia Sardone ha sollecitato tempi rapidi per la scelta del candidato, pur riconoscendo che «Ogni giorno è perso, ma la partita di Milano no». Carmelo Burgio, candidato ufficiale di Futuro Nazionale, ha sottolineato la vicinanza programmatica con FdI, affermando che il loro programma è uguale all’82% a quello del 2018.

Il contesto dell’evento

La rassegna, intitolata “Milano-Lombardia-Italia: traiettorie democratiche”, ha riunito oltre 100 protagonisti tra politica, istituzioni ed economia. L’obiettivo dichiarato era affrontare le grandi trasformazioni economiche e sociali, dalle infrastrutture alla casa, fino alla sicurezza. Fabio Massa, presidente della Fondazione Stelline, ha ricordato come da Milano si stiano delineando le nuove traiettorie che indirizzeranno le amministrazioni locali e nazionali nei prossimi anni, in un ciclo elettorale che include le regionali lombarde del 2028.